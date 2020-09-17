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РБК
РБК

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.В источнике
С чего всё началось
«Европейский парламент в свете дела Навального подтверждает свою прежнюю позицию по приостановке проекта "Северного потока-2"»,— сказано в резолюции
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Коммерсантъ07:36
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РБК

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

РБК06:54
РИА Новости

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за ситуации с Навальным

РИА Новости07:05
URA.Ru

В Европе пригрозили новыми санкциями против России. Требуют начать переустройство страны

URA.Ru07:02
ТАСС

Страны Северной Европы призвали Россию провести расследование произошедшего с Навальным

ТАСС09:24
Интерфакс

Европарламент потребовал усилить санкции против РФ из-за инцидента с Навальным

Интерфакс06:43
Коммерсантъ

Европарламент призвал к остановке «Северного потока-2»

Коммерсантъ07:36
Эхо Москвы

В Госдуме называют вмешательством в дела России резолюцию Европарламента в связи с отравлением Алексея Навального

Эхо Москвы08:31

Госдума посчитала резолюцию ЕП по Навальному вмешательством в дела РФ

Решение Европейского парламента по делу блогера Алексея Навального является прямым и грубым вмешательством в дела РФ, посчитал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Народные новости08:49
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Прокуратура проверит инцидент с мытьем обуви в храме в Калининграде

"Военная прокуратура Калининградского гарнизона проводит проверку исполнения требований законодательства о противодействии экстремизму, в связи с размещением в информационно-телекоммуникационной сети интернет видеозаписи, на которой изображена группа из пяти мужчин, двое их которых моют обувь в источнике возле православной часовни Храма Христа Спасителя (Калининград)", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:54
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Российская авиация уничтожила позиции боевиков в сирийском Идлибе

По сообщению представителя Сирийского центр мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдеррахмана, ракетные и бомбовые удары наносились по районам северо-западнее города Маарат ан-Нааман, территорию которых контролируют отряды запрещенных в России террористических организаций «Исламская партия Туркестана» и «Воины Кавказа».
Инфорос07:55
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