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Известия

Европарламент призвал заморозить переводы и прекратить выдачу кредитов Минску

Евродепутаты призвали заморозить любые переводы средств Минску и прекратить выдачу кредитов Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой в четверг, 17 сентября.В источнике

Медведев исключил выдачу Варшаве российских авиадиспетчеров

Арест и выдача Польше российских авиадиспетчеров, которые работали в 2010 году в аэропорту Смоленска в день катастрофы польского правительственного борта Ту-154, невозможна, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев исключил выдачу Варшаве российских авиадиспетчеров
Российская газетавчера в 13:07
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ruвчера в 03:57
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Киев согласился включить «формулу Штайнмайера» в закон о Донбассе

«Формулу Штайнмайера» включат в закон об особом статусе Донбасса, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа», член политической подгруппы в Трехсторонней контактной группе в Минске по Донбассу Андрей Костин в эфире телеканала «1+1», передает РИА Новости.
Lenta.ru18:30

Лавров уличил Тихановскую в призыве к уголовным преступлениям

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская делает заявления, которые провоцируют много вопросов, в том числе по сути призывает силовиков совершить измену Родине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Взгляд.рувчера в 12:57
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Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Пока не ясно присоединится ли к строительству газопровода «Северный поток — 2» трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая по предварительным данным, находится в порту немецкого города Росток.
Новый Веквчера в 04:04
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости16 сентября в 07:26
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Минобороны предлагает наносить авиаудары по нарушителям границ России

Минобороны России предложило разрешить военной авиации проводить бомбардировку по курсу следования нарушивших госграницу судов, чтобы предупреждать их о намерении применить оружие на поражение, говорится в подготовленной ведомством поправке к закону "О государственной границе РФ".
Газета.Ruвчера в 05:32
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