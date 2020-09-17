Европарламент призвал заморозить переводы и прекратить выдачу кредитов Минску
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Евродепутаты призвали заморозить любые переводы средств Минску и прекратить выдачу кредитов Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой в четверг, 17 сентября.В источнике