Авторы Biomutant показали, как игра выглядит на ПК, PS4, PS4 Pro, Xbox One и Xbox One X

PC-версия в 4K-разрешении при 60 кадрах в секунду: Версии для PlayStation 4 Pro и Xbox One X, работающие при 60 кадрах в секунду в 1080р с динамическим разрешением: На базовых PlayStation 4 и Xbox One игра запускается в динамических 1080р при 30 кадрах в секунду: Biomutant выходит 25 мая на PlayStation 4, Xbox One и PC.