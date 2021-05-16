Европарламент сформулировал пять принципов выстраивания отношений с Россией
Комитет Европарламента по международным отношениям представил проект доклада с рекомендациями руководству Евросоюза, в котором сформулированы пять принципов взаимодействия с Россией, с документом ознакомился RT.В источнике
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В Госдуме отреагировали на озвученные Европарламентом принципы общения с Россией
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