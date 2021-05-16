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Европарламент сформулировал пять принципов выстраивания отношений с Россией

Комитет Европарламента по международным отношениям представил проект доклада с рекомендациями руководству Евросоюза, в котором сформулированы пять принципов взаимодействия с Россией, с документом ознакомился RT.В источнике

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Авторы Biomutant показали, как игра выглядит на ПК, PS4, PS4 Pro, Xbox One и Xbox One X

PC-версия в 4K-разрешении при 60 кадрах в секунду: Версии для PlayStation 4 Pro и Xbox One X, работающие при 60 кадрах в секунду в 1080р с динамическим разрешением: На базовых PlayStation 4 и Xbox One игра запускается в динамических 1080р при 30 кадрах в секунду: Biomutant выходит 25 мая на PlayStation 4, Xbox One и PC.
Gamemag.ru15 мая в 07:40