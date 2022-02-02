Будьте в Плюсе

Европарламент собрался ужесточить требования углеродного налога

Европарламент предложил поправки к «механизму пограничной корректировки углеродных выбросов» (CBAM), известному как углеродный налог.
Lenta.ru
В текущей версии СВАМ касается поставок из России цемента, электроэнергии, удобрений, черных металлов и алюминия.
Lenta.ru
Европарламент считает, что отслеживать углеродный след необходимо на всех стадиях технологической цепочки.
Экономика сегодня
Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина подсчитал, что доля экспорта, попадающего под налог, может возрасти с 7 до 8,3 процента.
Lenta.ru

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