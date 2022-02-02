Известный по работе с делами звезд и знаменитостей адвокат Сергей Жорин прокомментировал 5-tv.ru инцидент с дракой в дежурной части Василеостровского УМВД в Петербурге, во время которого сотруднице уголовного розыска сломали руку.
Митинг в центре Грозного, участники которого требовали привлечь к ответственности семью федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева, собрал в среду более 400 тыс. человек, заявил ТАСС министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.
Как ранее сообщала «Русская Весна», необходимость патрулирования морского порта появилась после получения разведывательной информации о готовящихся терактах специальными группами радикальных исламистов из зоны деэскалации Идлиб.