Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Европа в итоге сама пострадает от инициированных ею санкций против "Роскосмоса" больше, чем российская корпорация, и подчеркнул, что после периода ограничений наступит период восстановления отношений, но Западу договариваться придется уже на российских условиях.
Депутат Госдумы, телеведущий и публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию «Украина.ру» рассказал, что западные страны поставляют Украине большое количество различных вооружений и назвал легкий для российских военных способ буквально «перемолоть» их.