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Европарламент запланировал взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Ле Пен

Информация была обнародована незадолго до решающего, второго тура голосования на президентских выборах во Франции, который должен пройти 24 апреля.
Lenta.ru
Отмечается, что средства якобы использовались Ле Пен в личных целях.
RT на русском
Непосредственно с Ле Пен планируется взыскать около 137 тысяч евро.
РИА Новости
Действующий глава республики Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен - 23,15%.
Аргументы и Факты

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Европарламент запланировал взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Ле Пен
Известия14:48
Европарламент решил взыскать с Ле Пен незаконно присвоенные €137 тысяч
Life.ru14:34
Европарламент намерен взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Ле Пен
РИА Новости13:47
Европарламент хочет взыскать крупную сумму с Ле Пен
Газета.Ru14:21
Европарламент запланировал взыскать крупную сумму с кандидата в президенты Франции Ле Пен
Lenta.ru14:18
Представитель Европарламента сообщил о намерении ЕП взыскать средства с Ле Пен
RT на русском14:08
Европарламент намерен взыскать более 130 тысяч евро с Марин Ле Пен
Аргументы и Факты14:32

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