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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Депутаты Европарламента не признали результаты выборов в Белоруссии

Депутаты Европарламента не признают выборы в Белоруссии и считают вновь избранного президента республики Александра Лукашенко персоной нон грата в ЕС, сообщает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
17 августа ведущие фракции Европарламента заявили
, что не признают Александра Лукашенко вновь избранным президентом Белоруссии и считают его персоной нон грата в ЕС.
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Как проходит консолидация Запада против Лукашенко

RT на русском18:03
Московский Комсомолец

В Европарламенте не признали Лукашенко президентом

Московский Комсомолецвчера в 16:24
Газета.Ru

Депутаты Европарламента не признали выборы в Белоруссии

Газета.Ruвчера в 08:47
РБК

В Европарламенте не признали итоги выборов в Белоруссии

РБКвчера в 09:55
РИА Новости

В Европарламенте пригрозили объявить Лукашенко персона нон грата

РИА Новостивчера в 08:08
ТАСС

В Европарламенте не признают выборы в Белоруссии и считают Лукашенко персоной нон грата

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Принцип разбирательства: почему ЕС перешел к угрозам в адрес Лукашенко

Известиявчера в 12:54

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

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Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие

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Lenta.ruвчера в 08:34
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РБК17:59
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Вести.Ruвчера в 11:28
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Ведомости17:11