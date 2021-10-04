Platts прогнозирует импорт на уровне 224 млн кубометров в сутки в период с октября по декабрь против 193 млн кубометров в сутки в четвертом квартале 2020 года, но на ситуацию будет влиять погодный фактор.
В Китае часть провинций ввела нормированное потребление электроэнергии, чтобы сохранить ресурсы для отопительного сезона. Аналитики не видят явных причин для ослабления дефицита энергоресурсов в ближайшее время. Цена на газ в Европе продолжает стремительно расти.
Как показал анализ вирусов, выделенных из образцов крови обоих больных, перед учеными оказался новый ортонайровирус из рода Orthonairovirus порядка Bunyavirales, к которым принадлежат в том числе возбудители конго-крымской геморрагической лихорадки, болезни Найроби и лихорадки Дугбе.