Будьте в Плюсе

Европе не удастся решить проблему дефицита газа в четвертом квартале 2021 года

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В Азии ноябрьский фьючерс на индекс Platts JKM, отражающий стоимость спотовых партий СПГ, торгуется на уровне $31,095 за MMBtu (около $1220 за 1 тыс. кубометров), а декабрьский — $34,5 за MMBtu.
Коммерсантъ
Цены на газ в Европе и Азии продолжают бить исторические рекорды.
Коммерсантъ
По прогнозам агентства, быстрая перебалансировка европейского газового рынка в четвертом квартале маловероятна и по-прежнему будет наблюдаться нехватка газа.
Коммерсантъ
Platts прогнозирует импорт на уровне 224 млн кубометров в сутки в период с октября по декабрь против 193 млн кубометров в сутки в четвертом квартале 2020 года, но на ситуацию будет влиять погодный фактор.
Агентство нефтегазовой информации

С чего всё началось

Газ вышел на неизведанную территорию
В Китае часть провинций ввела нормированное потребление электроэнергии, чтобы сохранить ресурсы для отопительного сезона. Аналитики не видят явных причин для ослабления дефицита энергоресурсов в ближайшее время. Цена на газ в Европе продолжает стремительно расти.
Коммерсантъвчера в 18:04

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