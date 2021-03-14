Lenta.ruЕвропе предрекли FrexitОбозреватель Лоран Эрбле предрек Frexit (выход Франции из ЕС по аналогии с Brexit). Об этом он написал в своей статье для Le Figaro.В источникеLenta.ruПолитРоссияРЕН ТВПолитическая ЭкспертизаRuNews24.ruПолитика СегодняМосковский КомсомолецПрофильПодробнее о событииФранцузы на фоне пандемии COVID-19 могут поддержать идею FrexitПолитРоссия00:58Европе предрекли Frexit после BrexitRuNews24.ru00:12Европе грозит Frexit: «вакцинное фиаско» не пройдет даромМосковский Комсомолец23:41Европе предрекли Frexit на фоне пандемииПрофиль23:37Европе предрекли FrexitLenta.ru22:14Пандемия коронавируса может привести к выходу Франции из ЕС — обозревательИА Красная Весна21:47Европе предрекли «Фрекзит» после «Брекзита»РЕН ТВ20:56Показать ещёОценить45КомментироватьПоделиться