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Lenta.ru
Lenta.ru

Европе предрекли Frexit

Обозреватель Лоран Эрбле предрек Frexit (выход Франции из ЕС по аналогии с Brexit). Об этом он написал в своей статье для Le Figaro.В источнике
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