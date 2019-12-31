Общество

ИзвестияИзвестияЕвропе предрекли климатическую катастрофу

Специалисты считают, что это может спровоцировать сильное похолодание в Европе, поскольку именно это течение позволяет сохранять относительно мягкий климат в Северной Атлантике. По мнению ученых, причиной перемены течения может стать таяние льдов в Гренландии и увеличение количества осадков.
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Ученые допустили резкое похолодание в Европе в течение 100 лет

РБКвчера в 19:14

Предсказана климатическая катастрофа по всей Европе

Lenta.ruвчера в 07:14

Европе предрекли климатическую катастрофу

Известиявчера в 18:34

Учёные прогнозируют резкое похолодание в Европе

News.ruвчера в 10:17

Ученые предсказали Европе климатическую катастрофу

Московский Комсомолецвчера в 09:55

Ученые предрекли Европе климатическую катастрофу

РИА Новостивчера в 09:35

В Европе наступит резкое похолодание в ближайшие 100 лет

РЕН ТВвчера в 19:48
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Политика

Россия и Украина подписали контракт на транзит газа

Россия и Украина после пяти дней переговоров подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с 1 января, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости вчера в 16:18
Экономика

Россиянам с 1 января ограничат максимальный размер долга по кредитам

По новым правилам, максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза, пишет 31 декабря «РИА Новости».
Известия 01:25
Политика

Forbes: США опоздали с санкциями против «Северного потока-2»

Издание Forbes опубликовало материал, в котором выражается мнение, что санкции США против "Северного потока-2" запоздали как минимум на год.
Вести.Ru вчера в 21:09
Происшествия

При столкновении машин в Сыктывкаре погибли два человека

В 2018 году в Коми произошло 1065 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1448 получили травмы различной степени тяжести.
КомиОнлайн вчера в 13:52
Общество

ВЦИОМ перечислил самые популярные у россиян новогодние блюда

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказал о самых популярных блюдах на новогодних столах россиян.
iReactor вчера в 23:36
Фигурное катание

Медведева предстала в образе Дороти в шоу Авербуха

РИА Новости вчера в 09:15
Происшествия

В Москве погиб бывший игрок сборной России по мини-футболу

В центре Москвы в ДТП погиб экс-игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов, сообщает агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости вчера в 03:14
Армия и оружие

Помпео объяснил авиаудары США в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщил Помпео на странице в Twitter.
РБК вчера в 20:33
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Происшествия

В Китае распространилась пневмония неизвестного происхождения

Пневмония неизвестного происхождения выявлена в городе Ухань в китайской провинции Хубэй.
Известия 00:28
Авто

В Сети показали первые изображения нового Mercedes-Benz S-Class

Мировая премьера нового Mercedes-Benz S-Class ожидается в первой половине 2020 года.
Автоновости дня вчера в 06:50
Общество

Презумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:51
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Киркоров вступился за детей, которых обвинили в «вещизме»

Филипп Киркоров ответил в эфире телешоу "Модный приговор" на Первом канале на вопрос о том, не мешает ли ему в воспитании детей их якобы пристрастие к вещам.
РИА Новости вчера в 22:54
Происшествия

Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за проблем с двигателем

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершил экстренную посадку самолет. Лайнер "Уральских авиалиний" летел из Новосибирска в Москву.
Вести.Ru 01:11
Происшествия

Сослуживец Шамсутдинова признался в неуставных отношениях

Адвокат обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкалье срочника Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев заявил, что следствие по делу о неуставных отношениях, по которому молодой человек проходит как потерпевший, закончено и передано в суд.
Газета.Ru вчера в 05:52
Спорт

Глава WADA высказался о работе над российским допинговым кризисом

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди поделился мнением о работе организации над российским допинговым кризисом, передает официальный сайт агенства.
Газета.Ru вчера в 16:31
Технологии

VR на ощупь. Появились тактильные перчатки для виртуальной реальности

Телеканал 360° вчера в 18:00
Общество

Карлос Гон объяснил, почему сбежал из Японии

Бывший руководитель франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон нарушил условия домашнего ареста и покинул территорию Японии из-за "политического преследования".
Российская газета 00:46
Игры

Дизайнер сделал карту для League of Legends на Unreal Engine 4

Дизайнер Wayne S перенёс карту Summoner's Rift для режима пять на пять в League of Legends на графический движок Unreal Engine 4. Он опубликовал видео с проектом на YouTube.
CyberSport.ru 28 декабря в 09:47
Политика

Путин и Лукашенко обсудили транзит нефти и газа в Белоруссию

Газета.Ru вчера в 11:33
Шоу-бизнес

Охлобыстин назвал Асмус целомудренной дурочкой

Актер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к бывшей коллеге по сериалу «Интерны» Кристине Асмус и выразил мнение о ее эротической сцене в фильме «Текст».
Телеканал 360° вчера в 21:55
Футбол

Роналду и Месси на двоих забили больше «МЮ» в уходящем десятилетии

В нынешнем сезоне Месси забил 15 голов в 18 матчах за каталонцев. Роналду провел за «Ювентус» 21 матч, в которых отличился 12 раз.
Матч ТВ 01:26
Политика

Кремль опубликовал архивные снимки и видео к 20-летию Путина у власти

Известия вчера в 11:09
Футбол

Самошников покинул «Торпедо». В ближайшее время он перейдет в клуб РПЛ

Полузащитник «Торпедо» Илья Самошников расторг контракт с клубом, сообщается на официальном сайте москвичей.
Спорт-Экспресс вчера в 09:26
Музыка

Клип Nirvana набрал миллиард просмотров на YouTube

РИА Новости 29 декабря в 05:38
Общество

МИД ответил на сообщения о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

Ранее СМИ сообщили, что сотрудники внешнеполитического ведомства якобы планируют провести вечеринку в стиле "Великого Гэтсби" за 2,5 миллиона рублей.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество

ФАС завела дело против Booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело в отношении сервиса онлайн-бронирования Booking.com после навязывания отелям и хостелам условия о соблюдении паритета цен, говорится в сообщении ведомства.
РБК вчера в 07:28
Космос

На Украине разработали линейку ракет-носителей сверхтяжелого класса

Украинское Конструкторское бюро «Южное» представило линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
Взгляд.ру 29 декабря в 02:41
Происшествия

На юге Москвы произошел пожар на складе газовых баллонов

РБК 00:21
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