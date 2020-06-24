Энергетика
Lenta.ruЕвропе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. В нем сказано, что добыча нефти сократится быстрее, чем ЕС сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива.
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Финансы
Россияне снова начали пополнять валютные вклады
Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках.
RT на русском 04:53
Общество
«Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020
Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:00
Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
Общество
Мурашко: Всплеск пандемии в России идет на убыль
По словам главы Минздрава, снижение заболеваемости в регионах идет как бы с запозданием от Москвы недели на три.
Российская газета 06:15
Шоу-бизнес
В семье певицы Натали произошла трагедия
В возрасте 70 лет скончался отец певицы Натали. Анатолия Николаевича не стало в воскресенье, 21 июня.
РЕН ТВ вчера в 17:19
Гаджеты
Представлен портативный монитор ASUS ZenScreen MB14AC
Megaobzor.com 05:35
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Происшествия
В Болгарии обрушился строящийся тоннель
Строящийся на автомагистрали "Струма" в Болгарии тоннель "Железница" частично обрушился, пострадали три человека.
ТАСС 05:56
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
Политика
В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
RT на русском 05:41
Политика
Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом
Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в России и в мире Красную площадь, где в среду проходит парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед мероприятием выдержали карантин.
РИА Новости 04:16
Происшествия
Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве
Полиция задержала около 30 человек в рамках операции по пресечению деятельности криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru вчера в 16:16
Общество
Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма
Власти Китая наказали владельца молодежной социальной сети TikTok за уход от ценностей социализма.
Evo-rus.com 04:35
Политика
В Польше подозревают «Газпром» в «хитроумной» игре
Автор статьи считает, что Россия ведет какую-то хитроумную игру, которая только на первый взгляд кажется простой и понятной.
Военное обозрение 05:29
Здоровье
В Петербурге разрешили плановую госпитализацию и посещение поликлиник
С 25 июня открываются для плановых посещений поликлиники и амбулатории.
ИА Красная Весна 04:42
Футбол
Прядкин объяснил, почему лига не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, почему премьер-лига не приняла самостоятельно решение перенести матч «Сочи» — «Ростов» (1:10).
Спорт-Экспресс вчера в 13:22
Экономика
Путин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском вчера в 13:25
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий в отношении Южной Кореи
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил отложить план по осуществлению военных действий в отношении Южной Кореи.
Lenta.ru вчера в 19:17
Армия и оружие
На российской авиабазе в Сирии провели парад Победы
В Сирии на российской авиабазе Хмеймим состоялся парад, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:29
Общество
Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Политика
Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 22 июня в 15:56
Авто
Lada Vesta подорожала в два раза больше, чем Rio и Solaris
Цены на Lada Vesta в кузове седан выросли вдвое больше, чем на Kia Rio и Hyundai Solaris.
AvtoVolgograda.ru вчера в 09:16
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
Хоккей
Стала известна платёжная ведомость «Металлурга»
«Спорт Бизнес-Online» опубликовал данные платёжной ведомости хоккейной команды «Металлург» (Магнитогорск).
ГЛАС.RU вчера в 03:16
Авто
Компания Lifan останется в России
SpeedMe 06:13
Хоккей
НХЛ выставила на аукцион свитер Панарина с ЛГБТ-шрифтом
Sports.ru вчера в 14:21