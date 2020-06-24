Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЕвропе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. В нем сказано, что добыча нефти сократится быстрее, чем ЕС сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива.
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Евросоюзу предсказали дефицит нефти

Комсомольская правда00:15

Евросоюзу предсказали дефицит нефти

RuNews24.ru02:59

Евросоюзу грозит дефицит нефти

Народные новости02:19

Европе предсказали дефицит нефти

Взгляд.ру01:58

Европейские аналитики: «Россия не спасет нас от кризиса»

РИА Новости01:00

Аналитики предсказали Европе дефицит нефти

Газета.Ru05:54

Европе предсказали дефицит нефти

Lenta.ruвчера в 23:00
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Финансы

Россияне снова начали пополнять валютные вклады

Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках.
RT на русском 04:53
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Общество

«Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020

Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:00
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Политика

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
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Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
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Общество

Мурашко: Всплеск пандемии в России идет на убыль

По словам главы Минздрава, снижение заболеваемости в регионах идет как бы с запозданием от Москвы недели на три.
Российская газета 06:15
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Шоу-бизнес

В семье певицы Натали произошла трагедия

В возрасте 70 лет скончался отец певицы Натали. Анатолия Николаевича не стало в воскресенье, 21 июня.
РЕН ТВ вчера в 17:19
Гаджеты

Представлен портативный монитор ASUS ZenScreen MB14AC

Megaobzor.com 05:35
Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Происшествия

В Болгарии обрушился строящийся тоннель

Строящийся на автомагистрали "Струма" в Болгарии тоннель "Железница" частично обрушился, пострадали три человека.
ТАСС 05:56
Шоу-бизнес

Пугачева ожидает пополнение в семье

Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
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Политика

В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
RT на русском 05:41
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Политика

Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в России и в мире Красную площадь, где в среду проходит парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед мероприятием выдержали карантин.
РИА Новости 04:16
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Происшествия

Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве

Полиция задержала около 30 человек в рамках операции по пресечению деятельности криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru вчера в 16:16
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Общество

Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма

Власти Китая наказали владельца молодежной социальной сети TikTok за уход от ценностей социализма.
Evo-rus.com 04:35
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Политика

В Польше подозревают «Газпром» в «хитроумной» игре

Автор статьи считает, что Россия ведет какую-то хитроумную игру, которая только на первый взгляд кажется простой и понятной.
Военное обозрение 05:29
5
Здоровье

В Петербурге разрешили плановую госпитализацию и посещение поликлиник

С 25 июня открываются для плановых посещений поликлиники и амбулатории.
ИА Красная Весна 04:42
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Футбол

Прядкин объяснил, почему лига не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, почему премьер-лига не приняла самостоятельно решение перенести матч «Сочи» — «Ростов» (1:10).
Спорт-Экспресс вчера в 13:22
5
Экономика

Путин выступил с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском вчера в 13:25
14
Армия и оружие

Ким Чен Ын отложил план военных действий в отношении Южной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил отложить план по осуществлению военных действий в отношении Южной Кореи.
Lenta.ru вчера в 19:17
9
Армия и оружие

На российской авиабазе в Сирии провели парад Победы

В Сирии на российской авиабазе Хмеймим состоялся парад, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:29
3
Общество

Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
570
Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
1,3K
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

REGNUM 02:09
5,3K
Космос

Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 22 июня в 15:56
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Авто

Lada Vesta подорожала в два раза больше, чем Rio и Solaris

Цены на Lada Vesta в кузове седан выросли вдвое больше, чем на Kia Rio и Hyundai Solaris.
AvtoVolgograda.ru вчера в 09:16
6
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости вчера в 16:29
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Хоккей

Стала известна платёжная ведомость «Металлурга»

«Спорт Бизнес-Online» опубликовал данные платёжной ведомости хоккейной команды «Металлург» (Магнитогорск).
ГЛАС.RU вчера в 03:16
Авто

Компания Lifan останется в России

SpeedMe 06:13
Хоккей

НХЛ выставила на аукцион свитер Панарина с ЛГБТ-шрифтом

Sports.ru вчера в 14:21
Как работают Яндекс.Новости?
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