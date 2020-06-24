Энергетика
Lenta.ruЕвропе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. В нем сказано, что добыча нефти сократится быстрее, чем ЕС сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива.
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Политика
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
РИА Новости 10:46
Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
Футбол
Футболист «Тоттенхэма» заявил Моуринью, что не хочет с ним работать
Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле провел беседу с главным тренером «шпор» Жозе Моуринью.
Советский спорт 05:46
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Политика
Мадуро заявил, что готов провести референдум о своей отставке
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что готов в 2022 году провести референдум о досрочном прекращении своих полномочий, если сторонники этой идеи соберут достаточное число подписей.
ТАСС 19:01
Политика
Песков прокомментировал отъезд Лукашенко
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
Происшествия
Жителя Быкова, застрелившего односельчанина из ружья, осудили
Долинский суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Быкова. Его признали виновным в убийстве.
АСТВ 20:34
Происшествия
16-летний дорожный рабочий попал под каток в Тулуне
16-летний рабочий упал на дорогу перед движущимся катком, и тяжелая техника проехала по нему.
ИркСиб 20:52
Политика
США направят дополнительные войска в Польшу
РИА Новости 16:17
Политика
ФБР не смогло выяснить истоки происхождения коронавируса
Вашингтон, 25 июня 2020, 02:20 — REGNUM Федеральное бюро расследований США (ФБР) пытается выяснить природу происхождения коронавируса нового типа, однако пока не располагает достаточной информацией для выводов, заявил директор ведомства Кристофер Рэй в эфире телеканала Fox News.
REGNUM 19:20
Космос
Учёные предположили наличие жизни на шестой луне Юпитера
RT на русском 18:01
Культура
Джордж Мартин обещает дописать «Песнь льда и пламени» в 2021 году
Автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, когда выйдет последняя часть серии, и как коронавирус повлиял на сроки выхода.
Gazeta.SPb 15:09
Политика
Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины
На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Общество
Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве
Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
Политика
Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
Биатлон
Норицын прокомментировал уход из сборной Болгарии биатлониста Анева
Разногласия между чемпионом Европы по биатлону болгарином Красимиром Аневым и руководством национальной федерации должны разрешиться положительно для обеих сторон, считает помощник главного тренера сборной Болгарии Виталий Норицын.
РИА Новости 09:49
Спорт
В ВФЛА отреагировали на открытое письмо легкоатлетов к Путину
Чемпионат вчера в 07:00
Общество
Россиян предупредили о температурных аномалиях
Синоптики Гидрометцентра предупредили россиян о температурных аномалиях в стране. Об этом сообщается на сайте Гидрометцетра.
Газета.Ru 21:06
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму
Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной», сообщили в МИД Украины.
RT на русском 20:39
Здоровье
В Амурской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом
Благовещенск, 23 июня 2020, 11:15 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом, всего с момента начала пандемии — 1444, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 04:15
Политика
Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео
Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 08:57
Происшествия
Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы
Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 00:02
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27
Шоу-бизнес
Ида Галич показала результат похудения на 20 килограммов
Известный российский блогер Ида Галич показала результат своего похудения. Ей удалось сбросить 20 килограммов.
Актуальные Новости 11:11
Политика
Япония отказалась от размещения американских систем ПРО
Токио аннулировал план по развертыванию американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, сообщает 25 июня агентство Киодо со ссылкой на министра обороны Японии Таро Коно.
Известия 19:59