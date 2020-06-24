Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЕвропе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. В нем сказано, что добыча нефти сократится быстрее, чем ЕС сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива.
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Аналитики предсказали Европе дефицит нефти

Газета.Ru05:54

Европейские аналитики: «Россия не спасет нас от кризиса»

РИА Новости01:00

Евросоюзу грозит дефицит нефти

Народные новости02:19

Европе предсказали дефицит нефти

Взгляд.ру01:58

Евросоюзу предсказали дефицит нефти

RuNews24.ru02:59

Евросоюзу предсказали дефицит нефти

Комсомольская правда00:15

Европе предсказали дефицит нефти

Lenta.ruвчера в 23:00
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Политика

Вучич объяснил свой жест во время парада Победы

РИА Новости 10:46
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Общество

В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада

Одна из участниц парада в Калининграде, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потеряла туфлю, но продолжила маршировать, пишет kp.ru.
RT на русском 10:24
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Футбол

Футболист «Тоттенхэма» заявил Моуринью, что не хочет с ним работать

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле провел беседу с главным тренером «шпор» Жозе Моуринью.
Советский спорт 05:46
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
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Политика

Мадуро заявил, что готов провести референдум о своей отставке

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что готов в 2022 году провести референдум о досрочном прекращении своих полномочий, если сторонники этой идеи соберут достаточное число подписей.
ТАСС 19:01
Политика

Песков прокомментировал отъезд Лукашенко

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал несоответствующими действительности сообщения некоторых СМИ о том, что Александр Лукашенко покинул Россию сразу после окончания Парада Победы и возложения цветов в Александровском саду.
Вести.Ru 11:48
1,1K
Происшествия

Жителя Быкова, застрелившего односельчанина из ружья, осудили

Долинский суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении жителя Быкова. Его признали виновным в убийстве.
АСТВ 20:34
Происшествия

16-летний дорожный рабочий попал под каток в Тулуне

16-летний рабочий упал на дорогу перед движущимся катком, и тяжелая техника проехала по нему.
ИркСиб 20:52
Политика

США направят дополнительные войска в Польшу

РИА Новости 16:17
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Политика

ФБР не смогло выяснить истоки происхождения коронавируса

Вашингтон, 25 июня 2020, 02:20 — REGNUM Федеральное бюро расследований США (ФБР) пытается выяснить природу происхождения коронавируса нового типа, однако пока не располагает достаточной информацией для выводов, заявил директор ведомства Кристофер Рэй в эфире телеканала Fox News.
REGNUM 19:20
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Космос

Учёные предположили наличие жизни на шестой луне Юпитера

RT на русском 18:01
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Культура

Джордж Мартин обещает дописать «Песнь льда и пламени» в 2021 году

Автор серии книг «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин рассказал, когда выйдет последняя часть серии, и как коронавирус повлиял на сроки выхода.
Gazeta.SPb 15:09
11
Политика

Лукашенко во время Парада назвал Москву столицей родины

На реплику ответил Лукашенко: «В столицу родины приехали!». Пройдя несколько шагов, он обернулся и сказал: «Победим, выстоим!».
Профиль 08:05
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
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Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

В матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" оказался сильнее лондонского "Кристал Пэлас".
Газета.Ru 17:19
Общество

Камера пролетела через ствол танка во время парада Победы в Москве

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
422
Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
73
Общество

Собчак подала в суд на немецкое издание из-за обвинений в расизме

РБК 20:46
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Биатлон

Норицын прокомментировал уход из сборной Болгарии биатлониста Анева

Разногласия между чемпионом Европы по биатлону болгарином Красимиром Аневым и руководством национальной федерации должны разрешиться положительно для обеих сторон, считает помощник главного тренера сборной Болгарии Виталий Норицын.
РИА Новости 09:49
Спорт

В ВФЛА отреагировали на открытое письмо легкоатлетов к Путину

Чемпионат вчера в 07:00
1
Общество

Россиян предупредили о температурных аномалиях

Синоптики Гидрометцентра предупредили россиян о температурных аномалиях в стране. Об этом сообщается на сайте Гидрометцетра.
Газета.Ru 21:06
Политика

МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму

Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной», сообщили в МИД Украины.
RT на русском 20:39
Здоровье

В Амурской области выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом

Благовещенск, 23 июня 2020, 11:15 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом, всего с момента начала пандемии — 1444, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 04:15
96
Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru 08:57
100
Происшествия

Соловьев назвал причину провокации солдата на параде Победы

Телеведущий Владимир Соловьев назвал причину провокации солдата, разбившего автоматом стекла на машине ФСО перед парадом Победы в Москве.
Lenta.ru 19:14
1
Общество

Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка

Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 00:02
5,6K
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
284
Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
1,5K
Шоу-бизнес

Ида Галич показала результат похудения на 20 килограммов

Известный российский блогер Ида Галич показала результат своего похудения. Ей удалось сбросить 20 килограммов.
Актуальные Новости 11:11
1
Политика

Япония отказалась от размещения американских систем ПРО

Токио аннулировал план по развертыванию американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore в префектурах Акита и Ямагути, сообщает 25 июня агентство Киодо со ссылкой на министра обороны Японии Таро Коно.
Известия 19:59
96
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