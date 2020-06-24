Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЕвропе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. В нем сказано, что добыча нефти сократится быстрее, чем ЕС сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива.
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Европейские аналитики: «Россия не спасет нас от кризиса»

РИА Новости01:00

Евросоюзу предсказали дефицит нефти

RuNews24.ru02:59

Евросоюзу грозит дефицит нефти

Народные новости02:19

Европе предсказали дефицит нефти

Взгляд.ру01:58

Аналитики предсказали Европе дефицит нефти

Газета.Ru05:54

Евросоюзу предсказали дефицит нефти

Комсомольская правда00:15

Европе предсказали дефицит нефти

Lenta.ruвчера в 23:00
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Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате на детей до 16 лет

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости вчера в 15:24
5,2K
Происшествия

На Украине произошли столкновения радикалов с полицией

REGNUM 01:01
10
Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Политика

Путин поблагодарил глав государств за приезд на парад Победы в Москву

РИА Новости Российский президент Владимир Путин устроил в Кремле прием для глав государств, прибывших на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ 07:03
1
Общество

Путин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан

Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
Inkazan вчера в 11:58
242
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
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Космос

В Поморье нашлась заброшенная мастерская по производству карбасов

Sudostroenie.info 02:23
Автоспорт

В Ferrari начали тесты в Муджелло

Начиная с сегодняшнего дня, пилоты команды Феррари начали проводить тестирование болидов на трассе "Муджелло".
CT news вчера в 14:17
Политика

В Донецке начался военный парад в честь 75-летия Победы

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:16
1
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Шоу-бизнес

44-летний Максим Галкин опубликовал редкие фотографии своего отца

44-летний Максим Галкин сегодня признался, что забыл про международный День Отца.
Вокруг ТВ 05:34
1
Общество

Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45
144
Политика

Лукашенко пожелал россиянам здоровья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на приветствие гостей парада Победы в Москве 24 июня пожелал им здоровья.
Известия 05:11
5
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском 22 июня в 01:27
21
Авто

Сергей Шойгу проехал по Красной площади на кабриолете Aurus

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проехал по Красной площади во время парада на кабриолете Aurus.
Тарантас Ньюс 06:37
4
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
2,6K
Общество

Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей

Газета.Ru 22 июня в 07:18
25
Общество

РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными»

23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 05:55
10
Общество

Рассекречено содержимое подаренных гостям парада Победы котомок

В котомках, подаренных гостям парада Победы в Москве, находились пилотка, бинокль, шарф в виде георгиевской ленты, плащ-палатка, бутылка воды, сборник стихотворений, а также коробка с моделями советского грузовика-полуторки и мотоцикла с коляской и экипажем.
Lenta.ru 06:56
6
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

REGNUM 02:09
5,5K
Политика

Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме.
Вести.Ru 03:20
40
Происшествия

В деле «миллиардера из ФСБ» появился секретный свидетель

В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель.
Lenta.ru 06:30
4
Религия

Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении

Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру вчера в 08:20
31
Общество

На Красной площади в Москве начался парад Победы

В Москве в 10:00 начался перенесенный из-за ситуации с коронавирусом парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Росбалт 03:08
8
Происшествия

В Болгарии обрушился строящийся тоннель

Строящийся на автомагистрали "Струма" в Болгарии тоннель "Железница" частично обрушился, пострадали три человека.
ТАСС 05:56
Армия и оружие

В Москве завершился Парад Победы

В Москве завершился военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Парламентская газета 04:22
78
Политика

В Москве на Красной площади начался Парад Победы

В Москве на Красной площади стартовал военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Областная газета 03:00
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Экономика

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
РБК вчера в 16:37
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Игры

Вышел второй эпизод фанатской игры о Сонике на Unreal Engine

Mania Team выпустила второй эпизод фанатской игры Sonic 2020, посвящённой ёжику Сонику.
CyberSport.ru 07:00
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Космос

Китай запустил последний навигационный спутник Beidou

ТАСС вчера в 02:55
6
Как работают Яндекс.Новости?
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