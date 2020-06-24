Энергетика
Lenta.ruЕвропе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. В нем сказано, что добыча нефти сократится быстрее, чем ЕС сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива.
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Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате на детей до 16 лет
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости вчера в 15:24
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Политика
Путин поблагодарил глав государств за приезд на парад Победы в Москву
РИА Новости Российский президент Владимир Путин устроил в Кремле прием для глав государств, прибывших на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ 07:03
Общество
Путин рассказал о расширении программы льготной ипотеки для граждан
Путин заявил, что в нынешних условиях необходимо расширить возможности для «выбора комфортного, современного жилья».
Inkazan вчера в 11:58
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Космос
В Поморье нашлась заброшенная мастерская по производству карбасов
Sudostroenie.info 02:23
Автоспорт
В Ferrari начали тесты в Муджелло
Начиная с сегодняшнего дня, пилоты команды Феррари начали проводить тестирование болидов на трассе "Муджелло".
CT news вчера в 14:17
Политика
В Донецке начался военный парад в честь 75-летия Победы
Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:16
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Шоу-бизнес
44-летний Максим Галкин опубликовал редкие фотографии своего отца
44-летний Максим Галкин сегодня признался, что забыл про международный День Отца.
Вокруг ТВ 05:34
Общество
Гидрометцентр предупредил о повышенном уровне солнечного излучения
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что часть территории России ждут десять дней повышенного уровня солнечного излучения.
RT на русском 00:45
Политика
Лукашенко пожелал россиянам здоровья
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на приветствие гостей парада Победы в Москве 24 июня пожелал им здоровья.
Известия 05:11
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель.
RT на русском 22 июня в 01:27
Авто
Сергей Шойгу проехал по Красной площади на кабриолете Aurus
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проехал по Красной площади во время парада на кабриолете Aurus.
Тарантас Ньюс 06:37
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Общество
Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей
Газета.Ru 22 июня в 07:18
Общество
РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными»
23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 05:55
Общество
Рассекречено содержимое подаренных гостям парада Победы котомок
В котомках, подаренных гостям парада Победы в Москве, находились пилотка, бинокль, шарф в виде георгиевской ленты, плащ-палатка, бутылка воды, сборник стихотворений, а также коробка с моделями советского грузовика-полуторки и мотоцикла с коляской и экипажем.
Lenta.ru 06:56
Политика
Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме.
Вести.Ru 03:20
Происшествия
В деле «миллиардера из ФСБ» появился секретный свидетель
В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель.
Lenta.ru 06:30
Религия
Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру вчера в 08:20
Общество
На Красной площади в Москве начался парад Победы
В Москве в 10:00 начался перенесенный из-за ситуации с коронавирусом парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Росбалт 03:08
Происшествия
В Болгарии обрушился строящийся тоннель
Строящийся на автомагистрали "Струма" в Болгарии тоннель "Железница" частично обрушился, пострадали три человека.
ТАСС 05:56
Армия и оружие
В Москве завершился Парад Победы
В Москве завершился военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Парламентская газета 04:22
Политика
В Москве на Красной площади начался Парад Победы
В Москве на Красной площади стартовал военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Областная газета 03:00
Экономика
«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция.
РБК вчера в 16:37
Игры
Вышел второй эпизод фанатской игры о Сонике на Unreal Engine
Mania Team выпустила второй эпизод фанатской игры Sonic 2020, посвящённой ёжику Сонику.
CyberSport.ru 07:00
Космос
Китай запустил последний навигационный спутник Beidou
ТАСС вчера в 02:55