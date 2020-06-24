Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. В нем сказано, что добыча нефти сократится быстрее, чем ЕС сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива.

Политика Путин поблагодарил глав государств за приезд на парад Победы в Москву РИА Новости Российский президент Владимир Путин устроил в Кремле прием для глав государств, прибывших на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 1

Автоспорт В Ferrari начали тесты в Муджелло Начиная с сегодняшнего дня, пилоты команды Феррари начали проводить тестирование болидов на трассе "Муджелло".

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Политика Лукашенко пожелал россиянам здоровья Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на приветствие гостей парада Победы в Москве 24 июня пожелал им здоровья. 5

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 0,26% — до $42,08 за баррель. 21

Общество РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными» 23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом. 10

Общество Рассекречено содержимое подаренных гостям парада Победы котомок В котомках, подаренных гостям парада Победы в Москве, находились пилотка, бинокль, шарф в виде георгиевской ленты, плащ-палатка, бутылка воды, сборник стихотворений, а также коробка с моделями советского грузовика-полуторки и мотоцикла с коляской и экипажем. 6

Политика Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме. 40

Происшествия В деле «миллиардера из ФСБ» появился секретный свидетель В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель. 4

Общество На Красной площади в Москве начался парад Победы В Москве в 10:00 начался перенесенный из-за ситуации с коронавирусом парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 8

Происшествия В Болгарии обрушился строящийся тоннель Строящийся на автомагистрали "Струма" в Болгарии тоннель "Железница" частично обрушился, пострадали три человека.

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Политика В Москве на Красной площади начался Парад Победы В Москве на Красной площади стартовал военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 673