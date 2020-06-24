Энергетика
Lenta.ruЕвропе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. В нем сказано, что добыча нефти сократится быстрее, чем ЕС сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива.
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Политика
Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом
Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в России и в мире Красную площадь, где в среду проходит парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед мероприятием выдержали карантин.
РИА Новости 04:16
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Автоспорт
В Ferrari начали тесты в Муджелло
Начиная с сегодняшнего дня, пилоты команды Феррари начали проводить тестирование болидов на трассе "Муджелло".
CT news вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной
Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости 22 июня в 08:23
Политика
В Москве завершился парад Победы
В Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Москва 24 04:16
Авто
Lada Vesta подорожала в два раза больше, чем Rio и Solaris
Цены на Lada Vesta в кузове седан выросли вдвое больше, чем на Kia Rio и Hyundai Solaris.
AvtoVolgograda.ru вчера в 09:16
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
Армия и оружие
На российской авиабазе в Сирии провели парад Победы
В Сирии на российской авиабазе Хмеймим состоялся парад, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:29
Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Политика
Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Вести.Ru вчера в 18:37
Общество
Повышенные выплаты для безработных сохранятся в июле и августе
Меры поддержки оставшихся без работы граждан будут действовать в июле и августе, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам.
Парламентская газета вчера в 10:38
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Культура
На Мамаевом кургане в Волгограде началась репетиция проекта «Победа»
В подготовке мероприятия в Волгограде принимают участие порядка 1000 человек, 200 из которых являются артистами.
Evo-rus.com 04:53
Футбол
ЦСКА подписал контракт с 20-летним полузащитником
Московский ЦСКА подписал контракт с полузащитником Гочей Гогричиани, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 04:41
Политика
В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
RT на русском 05:41
Финансы
Россияне вновь стали пополнять валютные вклады
В мае россияне положили на валютные депозиты $721,1 млн, а к 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ).
Коммерсантъ 05:34
Общество
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
Футбол
Вагнер Лав: не смогли договориться с ЦСКА
Газета.Ru 05:59
Шоу-бизнес
В семье певицы Натали произошла трагедия
В возрасте 70 лет скончался отец певицы Натали. Анатолия Николаевича не стало в воскресенье, 21 июня.
РЕН ТВ вчера в 17:19
Политика
Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ
Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
Спорт
Матыцин отреагировал на открытое письмо легкоатлетов Путину
ProstoProSport 04:34
Авто
Opel представила новое поколение кроссовера Mokka
Немецкий автопроизводитель представил компактный кроссовер Opel Mokka нового поколения.
Тарантас Ньюс 03:28
Политика
США назвали три условия для продления договора по вооружениям
Официальный Пекин считает, что ему нет смысла присоединяться к договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, поскольку ядерные арсеналы и США, и России превосходят запасы Китайской народной республики почти в 20 раз.
Газета.Ru 04:22
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния резко высказался о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 22 июня в 11:50