Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЕвропе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. В нем сказано, что добыча нефти сократится быстрее, чем ЕС сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива.
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Аналитики предсказали Европе дефицит нефти

Газета.Ru05:54

Евросоюзу предсказали дефицит нефти

RuNews24.ru02:59

Европейские аналитики: «Россия не спасет нас от кризиса»

РИА Новости01:00

Европе предсказали дефицит нефти

Взгляд.ру01:58

Евросоюзу грозит дефицит нефти

Народные новости02:19

Евросоюзу предсказали дефицит нефти

Комсомольская правда00:15

Европе предсказали дефицит нефти

Lenta.ruвчера в 23:00
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Политика

Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в России и в мире Красную площадь, где в среду проходит парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед мероприятием выдержали карантин.
РИА Новости 04:16
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Общество

Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
5,7K
Автоспорт

В Ferrari начали тесты в Муджелло

Начиная с сегодняшнего дня, пилоты команды Феррари начали проводить тестирование болидов на трассе "Муджелло".
CT news вчера в 14:17
Шоу-бизнес

Дочь Галкина и Пугачевой устроила «модный показ» в прачечной

Видео с участием девочки опубликовал шоумен. Сам Галкин в подписи сообщил, что дочь устроила "показ мод" в прачечной.
Народные новости 22 июня в 08:23
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Политика

В Москве завершился парад Победы

В Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Москва 24 04:16
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Авто

Lada Vesta подорожала в два раза больше, чем Rio и Solaris

Цены на Lada Vesta в кузове седан выросли вдвое больше, чем на Kia Rio и Hyundai Solaris.
AvtoVolgograda.ru вчера в 09:16
1
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
2,6K
Армия и оружие

Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin

РИА Новости 03:50
2
Армия и оружие

На российской авиабазе в Сирии провели парад Победы

В Сирии на российской авиабазе Хмеймим состоялся парад, посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 05:29
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Политика

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
1,3K
Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
27
Происшествия

Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов

Вести.Ru вчера в 18:37
15
Общество

Повышенные выплаты для безработных сохранятся в июле и августе

Меры поддержки оставшихся без работы граждан будут действовать в июле и августе, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам.
Парламентская газета вчера в 10:38
27
Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ вчера в 10:42
2,6K
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Культура

На Мамаевом кургане в Волгограде началась репетиция проекта «Победа»

В подготовке мероприятия в Волгограде принимают участие порядка 1000 человек, 200 из которых являются артистами.
Evo-rus.com 04:53
28
Происшествия

На Украине произошли столкновения радикалов с полицией

REGNUM 01:01
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Футбол

ЦСКА подписал контракт с 20-летним полузащитником

Московский ЦСКА подписал контракт с полузащитником Гочей Гогричиани, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 04:41
1
Политика

В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
RT на русском 05:41
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Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

В мае россияне положили на валютные депозиты $721,1 млн, а к 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ).
Коммерсантъ 05:34
785
Общество

Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
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Футбол

Вагнер Лав: не смогли договориться с ЦСКА

Газета.Ru 05:59
Шоу-бизнес

В семье певицы Натали произошла трагедия

В возрасте 70 лет скончался отец певицы Натали. Анатолия Николаевича не стало в воскресенье, 21 июня.
РЕН ТВ вчера в 17:19
Политика

Жителей РФ и США могут не пустить в ЕС после открытия границ

Власти Евросоюза могут принять решение о запрете на въезд для граждан России, США, а также Бразилии. Об этом сообщает газета New York Times.
Газета.Ru вчера в 14:53
1,3K
Спорт

Матыцин отреагировал на открытое письмо легкоатлетов Путину

ProstoProSport 04:34
1
Авто

Opel представила новое поколение кроссовера Mokka

Немецкий автопроизводитель представил компактный кроссовер Opel Mokka нового поколения.
Тарантас Ньюс 03:28
4
Политика

США назвали три условия для продления договора по вооружениям

Официальный Пекин считает, что ему нет смысла присоединяться к договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, поскольку ядерные арсеналы и США, и России превосходят запасы Китайской народной республики почти в 20 раз.
Газета.Ru 04:22
35
Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния резко высказался о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 22 июня в 11:50
5,3K
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