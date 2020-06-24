Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. В нем сказано, что добыча нефти сократится быстрее, чем ЕС сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива.

Политика Онищенко назвал Красную площадь самым безопасным местом Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко назвал самым безопасным местом в России и в мире Красную площадь, где в среду проходит парад Победы, все присутствовавшие ветераны перед мероприятием выдержали карантин. 124

Общество Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости". 130

Автоспорт В Ferrari начали тесты в Муджелло Начиная с сегодняшнего дня, пилоты команды Феррари начали проводить тестирование болидов на трассе "Муджелло".

Политика В Москве завершился парад Победы В Москве завершился парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 572

Общество Повышенные выплаты для безработных сохранятся в июле и августе Меры поддержки оставшихся без работы граждан будут действовать в июле и августе, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам. 27

Политика В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек. 150

Финансы Россияне вновь стали пополнять валютные вклады В мае россияне положили на валютные депозиты $721,1 млн, а к 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд, следует из данных Банка России (ЦБ). 785

Общество Врач предостерег от ношения маски на подбородке Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов. 537

Шоу-бизнес В семье певицы Натали произошла трагедия В возрасте 70 лет скончался отец певицы Натали. Анатолия Николаевича не стало в воскресенье, 21 июня.