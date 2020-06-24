Энергетика
Lenta.ruЕвропе предсказали дефицит нефти
Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. В нем сказано, что добыча нефти сократится быстрее, чем ЕС сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива.
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Армия и оружие
На юго-востоке Турции при обстреле со стороны Ирана погиб военный
Один турецкий военнослужащий погиб и один получил ранения в юго-восточной провинции Хаккари при обстреле с территории Ирана, сообщило минобороны Турции.
РИА Новости 02:55
Экономика
Россия опередила весь мир по росту личных богатств
По среднегодовым темпам роста частных состояний в 1999–2019 годах Россия опередила и весь мир, и Восточную Европу: рост составил 13,5% против 5% и 10% соответственно.
Коммерсантъ 22 июня в 08:25
Общество
В Петербурге начался парад в честь 75-летия Великой Победы
Санкт-Петербург, 24 июня 2020, 10:01 — REGNUM На Дворцовой площади Санкт-Петербурга ровно в 10 часов утра 24 июня 2020 года начался военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
REGNUM 03:01
Общество
В Екатеринбург на парад Победы приехал Сергей Безруков
В Екатеринбург на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приехал актер Сергей Безруков.
Znak.com 01:12
Футбол
Матыцин: надеюсь, матчи РПЛ не придется откладывать из-за коронавируса
Глава Минспорта РФ выразил надежду, что игры футбольной премьер-лиги не придётся откладывать, случаи заболевания коронавирусом временные.
РИА Новости 02:54
Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Политика
Борисов: Турция имеет право на дополнительную поставку С-400
РИА Новости 02:38
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски стала блондинкой. Фото!
После карантина знаменитая брюнетка Эмили Ратаковски освежила образ и перекрасилась в блондинку при поддержке бренда Kerastase.
ОК! вчера в 16:14
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК вчера в 10:38
Общество
В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологии и рестораны
В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологические клиники и объекты общепита – Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об отмене ряда ограничений.
ГТРК Тверь вчера в 15:30
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия 22 июня в 06:36
Финансы
Россияне начали возвращать валюту в банки
Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
Политика
Трамп призвал отправить Болтона в тюрьму
Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону место за тюремной решеткой из-за разглашения им секретной информации в написанной книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».
Известия 01:31
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости вчера в 10:51
Общество
Ивановским семьям с детьми до 16 лет выплатят еще по 10 тысяч рублей
Ивтелерадио вчера в 10:42
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 21 июня в 12:41
Технологии
В SuperJob опровергли информацию об утечке данных пользователей
В компании SuperJob сообщили, что утечка данных 5 миллионов пользователей не связана с порталом по поиску работу.
ФедералПресс вчера в 07:37
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости вчера в 18:52
Общество
В Москве начался последний этап снятия ограничений
1. 23 июня в Москве начинается последний этап отмены режима самоизоляции С этого дня вновь откроются фитнес-клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, спа-салоны, солярии, бани и сауны.
Lenta.ru 22 июня в 17:01
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Политика
Москалькова сообщила об обсуждении вопроса возвращения Бута и Ярошенко
18 июня адвокат российских заключенных в США Алексей Тарасов рассказал, что вопрос обмена осужденного в России за шпионаж американца Пола Уилана на Ярошенко и Бута рассматривается и может продлиться год.
Известия 02:53
Общество
В Москве начался парад Победы
На Красной площади в Москве начался парад, посвящённый 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:01
Здоровье
В Челябинской области за сутки умерло четверо больных коронавирусом
С начала пандемии умерло 125 человек, четверо из которых — в минувшие сутки.
Pchela.News 02:19
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском вчера в 11:05
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
Футбол
«Тоттенхэм» одолел «Вест Хэм» в матче АПЛ
Газета.Ru вчера в 17:11
Общество
Путин заявил о расширении программы льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин заявил о расширении программы льготной ипотеки.
Lenta.ru вчера в 10:40
Происшествия
В Иркутской области за сутки три человека умерли от коронавируса
Напомним, что по данным на утро 24 июня в Иркутской области коронавирус подтвердили у 6 202 человек.
RuNews24.ru 02:00