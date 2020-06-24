Энергетика

Lenta.ruLenta.ruЕвропе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project. В нем сказано, что добыча нефти сократится быстрее, чем ЕС сможет преодолеть зависимость от ископаемого топлива.
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Европе предсказали дефицит нефти

Взгляд.ру01:58

Евросоюзу грозит дефицит нефти

Народные новости02:19

На Европу надвигается кризис с поставками нефти

Экономика сегодня02:19

Аналитики предрекли Евросоюзу дефицит нефти

iReactor02:33

Европейские аналитики: «Россия не спасет нас от кризиса»

РИА Новости01:00

Евросоюзу предсказали дефицит нефти

Комсомольская правда00:15

Европе предсказали дефицит нефти

Lenta.ruвчера в 23:00
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Общество

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин

«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ вчера в 10:02
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Политика

Российские депутаты устроили драку на заседании и попали на видео

Lenta.ru вчера в 17:06
591
Политика

США заявили о расторжении торговой сделки с Китаем

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение прекратить торговую сделку с КНР в связи с растущей уверенностью США о происхождении коронавируса, вспышка которого началась в декабре прошлого года в Китае.
Inc-news.ru 22 июня в 22:44
137
Общество

Еще один человек умер от коронавируса в Карелии

От COVID-19 умер петрозаводчанин 1946 года рождения. Это шестой летальный исход с начала эпидемии в Карелии.
АиФ Карелия 01:32
15
Армия и оружие

В Сирии произошла новая воздушная атака

Lenta.ru вчера в 18:26
153
Политика

В Донецке начался военный парад в честь 75-летия Победы

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:16
1
Общество

Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 111 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 24 июня выявлено 111 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:43
1,1K
Политика

Захарова ответила на заявление Киева о «многомиллионных долгах»

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала позицию Киева о "многомиллионных долгах" России перед Украиной.
РИА Новости вчера в 14:54
2,3K
Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
4,7K
Армия и оружие

Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военном округом Александру Дворникову.
Аргументы и Факты вчера в 18:56
1
Финансы

Россияне начали возвращать валюту в банки

Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
4,7K
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

Москва, 23 июня 2020, 13:44 — REGNUM Водительские права отберут у актёра Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом, однако эта мера не будет пожизненной.
REGNUM вчера в 06:44
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Политика

На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств

Ряд лидеров иностранных государств уже прибыл в Москву в преддверии парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня.
ИА Красная Весна вчера в 16:45
1,9K
Общество

В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей

С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета вчера в 10:40
2,5K
Политика

Борисов: Турция имеет право на дополнительную поставку С-400

РИА Новости 02:38
1
Политика

Путин допустил выдвижение на новый президентский срок

Президент Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на новый срок в случае, если будут приняты соответствующие поправки к Конституции РФ.
RT на русском 21 июня в 11:46
21K
Общество

В США призвали сносить статуи Христа из-за его белой кожи

ФАН 01:03
29
Происшествия

Коллега Соколова рассказал о вечеринке после убийства Ещенко

Знакомый обвиняемого в убийстве студентки Олега Соколова находился в квартире историка спустя время после совершения преступления.
Народные новости 02:35
Политика

Лукашенко прибыл в Москву на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где 24 июня вместе с сыновьями примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС вчера в 16:59
48
Здоровье

Стало известно о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19

Пациенты, которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь.
Lenta.ru вчера в 21:50
167
Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

Известия 22 июня в 06:36
2,4K
Общество

Гости парада Победы в Москве расположатся на трибунах на дистанции

Известия 01:01
Технологии

Эксперт разъяснил, зачем удалять сookies-файлы на устройствах

В cookies могут содержаться платежные данные, пароли и логины, поэтому не стоит сохранять данные, например, своей банковской карты, даже если браузер предлагает их запомнить.
Evo-rus.com 01:10
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Футбол

Прядкин объяснил, почему лига не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, почему премьер-лига не приняла самостоятельно решение перенести матч «Сочи» — «Ростов» (1:10).
Спорт-Экспресс вчера в 13:22
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Политика

«Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020

РИА Новости вчера в 17:00
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Общество

В Екатеринбург на парад Победы приехал Сергей Безруков

В Екатеринбург на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приехал актер Сергей Безруков.
Znak.com 01:12
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Авто

Бюджетный кроссовер Nissan Magnite появится позже намеченного

Компания Nissan решила перенести премьеру своего нового кроссовера Nissan Magnite на начало 2021 года.
SpeedMe 22 июня в 16:41
Шоу-бизнес

В семье Пугачевой ожидается пополнение

Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр 22 июня в 05:50
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Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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