Необъяснимый парадокс для Европы заключается в том, что сейчас, когда началась закачка газа в ПХГ, а работа газоперерабатывающего предприятия полностью восстановлена, цены на газ и не думают снижаться.
Компания «Чери Автомобили Рус» приняла решение об использовании на российском рынке изначального международного названия EXEED для премиальных моделей, которые ранее продавались в нашей стране под брендом CHERYEXEED.
В немецкой федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов 1949 года с картой Германии в довоенных границах, то есть с включением нынешней Калининградской области, сообщает местная газета Nordkurier.