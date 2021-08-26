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Европе теперь придется больше платить России за газ

Высший земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу оператора "Северного потока — 2", компании Nord Stream AG, связанную с применением ограничений в рамках Третьего энергопакета.
РИА Новости
Необъяснимый парадокс для Европы заключается в том, что сейчас, когда началась закачка газа в ПХГ, а работа газоперерабатывающего предприятия полностью восстановлена, цены на газ и не думают снижаться.
РИА Новости
По состоянию на 25 августа за тысячу кубометров газа на рынках просили уже 560 долларов.
РИА Новости
Участники рынка отметили, что цена за газ может изменяться, как скачком вверх, так и стремительным падением.
Единый банк

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Теперь Российский газ в Европе стал еще дороже
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Европе придется больше платить России за газ
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