Общественная служба новостейЕвропейцев предупредили о пике энергетического кризисаПервые же холода взвинтят стоимость топлива и электричества, и некоторым странам грозит энергетическая блокада.РИА НовостиАжиотаж слегка поутих, поскольку "Газпром" приступил к закачке топлива в европейские ПХГ.РИА НовостиПо данным Gas Infrastructure Europe, активного газа в хранилищах на 23,4% (на 20,8 миллиарда кубов) меньше, чем в прошлом году.РИА НовостиВо Франции тарифы на электричество самые высокие с 2012-го.ПРАЙМЧитать далееСвернутьInfinicaInfinicaShraibikus NewsПолитика СегодняГлавный региональныйМИР 24Политическая ЭкспертизаПодробнее о событииАналитик Якобсен: Европа столкнется с новым энергетическим кризисомПолитика Сегодня02:56Европе предсказали пик энергетического кризиса в начале 2022 годаNews.ru03:51Европе предрекли пик энергетического кризисаМосковский Комсомолец03:24Аналитик Стин Якобсен: Европа столкнется с новым энергетическим кризисомЕжедневные Новости Владивостока04:42«Идеальный шторм»: В Европе уверены, что пик цен на газ еще впередиBanki Loans03:07Зимние холода взвинтят европейские цены на электричество и газПолитическая Экспертиза01:53Идеальный шторм: Европе предсказали пик энергокризисаРИА Новости00:00Показать ещёОценить52Поделиться