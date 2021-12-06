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Европейцев предупредили о пике энергетического кризиса

Первые же холода взвинтят стоимость топлива и электричества, и некоторым странам грозит энергетическая блокада.
РИА Новости
Ажиотаж слегка поутих, поскольку "Газпром" приступил к закачке топлива в европейские ПХГ.
РИА Новости
По данным Gas Infrastructure Europe, активного газа в хранилищах на 23,4% (на 20,8 миллиарда кубов) меньше, чем в прошлом году.
РИА Новости
Во Франции тарифы на электричество самые высокие с 2012-го.
ПРАЙМ

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