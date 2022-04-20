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Европейская дочка индийской Tata Steel сообщила, что прекращает вести бизнес с Россией

Европейское дочернее предприятие индийской сталелитейной компании Tata Steel заявило, что прекращает вести бизнес с Россией.
Lenta.ru
В заявлении отмечается, что "чтобы обеспечить непрерывность бизнеса, все наши сталелитейные предприятия в Индии, Великобритании и Нидерландах используют альтернативные источники сырья, чтобы покончить с зависимостью от России".
РИА Новости
Tata Steel group входит в число ведущих мировых сталелитейных компаний с годовой производительностью стали в 34 миллиона тонн в год.
РИА Новости
Консолидированный оборот группы за финансовый год, закончившийся 31 марта 2021 года, составил 21,06 миллиарда долларов.
Finam.Ru

Подробнее о событии

Европейская дочка индийской Tata Steel прекращает бизнес с Россией
Московский Комсомолецвчера в 13:04
Европейская «дочка» индийской компании Tata Steel прекратила вести бизнес с Россией
ТАССвчера в 14:16
Дочерняя компания индийской Tata Steel решила разорвать связи с РФ
ИА Красная Веснавчера в 13:28
Европейская дочка Tata Steel прекращает вести бизнес с РФ
Росбалтвчера в 13:11
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Европейская дочка индийской Tata Steel сообщила, что прекращает вести бизнес с Россией
Lenta.ru18:12
Европейская дочка индийской Tata Steel заявила, что прекращает вести бизнес с Россией
Общественная служба новостейвчера в 12:43
Европейская дочка индийской Tata Steel заявила, что прекращает вести бизнес с Россией
РИА Новостивчера в 12:27

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