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Европейская дочка индийской Tata Steel заявила, что прекращает вести бизнес с Россией

Европейская дочка индийской сталелитейной компании Tata Steel заявила, что прекращает вести бизнес с Россией.
РИА Новости
В заявлении отмечается, что "чтобы обеспечить непрерывность бизнеса, все наши сталелитейные предприятия в Индии, Великобритании и Нидерландах используют альтернативные источники сырья, чтобы покончить с зависимостью от России".
РИА Новости
Tata Steel group входит в число ведущих мировых сталелитейных компаний с годовой производительностью стали в 34 миллиона тонн в год.
РИА Новости
Консолидированный оборот группы за финансовый год, закончившийся 31 марта 2021 года, составил 21,06 миллиарда долларов.
Finam.Ru

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