В заявлении отмечается, что "чтобы обеспечить непрерывность бизнеса, все наши сталелитейные предприятия в Индии, Великобритании и Нидерландах используют альтернативные источники сырья, чтобы покончить с зависимостью от России".
Представители ряда стран покинули встречу руководителей экономических ведомств и центральных банков государств-членов Группы двадцати (G20) во время выступления руководителя Министерства финансов Российской Федерации Антона Силуанова.
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что "союзники по НАТО" могут участвовать в эвакуации мирных жителей из Мариуполя, если позволит Россия, сообщает американский телеканал CNN.
ВТБ осуществил выплату купона по субординированным долларовым еврооблигациям в рублях, воспользовавшись механизмом, который предусмотрен указом президента РФ, позволяющим переводить платежи инвесторам из стран, присоединившихся к санкциям против России, на специальные счета типа "С".
«В отношении перспектив российско-украинского переговорного процесса подтверждена неизменность принципиальной российской позиции: [успешный] исход переговоров всецело зависит от готовности Киева учесть наши законные требования», — говорится в сообщении.