Европейская засуха может стать полезной для России
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Из-за европейских засух и наводнений Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых, пишет Bloomberg. Как предсказало Министерства сельского хозяйства США, в 2020 году Россия увеличит экспорт зерна на 10%, нарастив поставки в Северную Африку и на Ближний Восток.В источнике
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В США: Россия вновь вернёт себе первое место в мире по экспорту зерновых
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