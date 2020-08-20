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Газета.Ru
Газета.Ru

Европейская засуха может стать полезной для России

Из-за европейских засух и наводнений Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых, пишет Bloomberg. Как предсказало Министерства сельского хозяйства США, в 2020 году Россия увеличит экспорт зерна на 10%, нарастив поставки в Северную Африку и на Ближний Восток.В источнике
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Слово и Дело

Bloomberg: Россия возвращает лидерство в экспорте пшеницы

Слово и Деловчера в 08:57
Газета.Ru

Европейская засуха может стать полезной для России

Газета.Ru01:16
Lenta.ru

Засуха в Европе обернулась выгодой для России

Lenta.ru00:34
Военное обозрение

В США: Россия вновь вернёт себе первое место в мире по экспорту зерновых

Военное обозрениевчера в 11:32
REGNUM

Россия в 2020 году может выйти на первое место по экспорту пшеницы – СМИ

REGNUM01:22
Новостной фронт

Россия вытесняет ЕС с рынков благодаря большому урожаю пшеницы

Новостной фронтвчера в 08:51
ИноСМИ

Bloomberg (США): засуха и дожди перекраивают мировые потоки пшеницы (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 07:02

Дети в Камне-на-Оби попали в реанимацию с алкогольным отравлением

Впоследствии лежащих на земле ребят прямо посреди улицы обнаружили прохожие Жители Камня-на-Оби 19 августа обнаружили на пересечении улиц Каменской и Пушкина трёх подростков в состоянии алкогольного опьянения – два мальчика 11 и 12 лет лежали на земле, еще одна 14-летняя девочка сидела рядом.
Толк00:23
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СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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США потеряли сразу два беспилотника MQ-9 Reaper в небе над Сирией

Столкновение беспилотников в небе над Идлибом Инцидент с беспилотными летательными аппаратами произошел после того, как в западной части провинции Идлиб были нанесены удары с применением ракеты AGM-114R9X.
Военное обозрениевчера в 04:28
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