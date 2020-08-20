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Газета.Ru
Газета.Ru

Европейская засуха может стать полезной для России

Из-за европейских засух и наводнений Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых, пишет Bloomberg. Как предсказало Министерство сельского хозяйства США, в 2020 году Россия увеличит экспорт зерна на 10%, нарастив поставки в Северную Африку и на Ближний Восток.В источнике
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REGNUM

Россия в 2020 году может выйти на первое место по экспорту пшеницы – СМИ

REGNUM01:22
Газета.Ru

Европейская засуха может стать полезной для России

Газета.Ru01:16
ИноСМИ

Bloomberg (США): засуха и дожди перекраивают мировые потоки пшеницы (Bloomberg)

ИноСМИвчера в 07:02
Военное обозрение

В США: Россия вновь вернёт себе первое место в мире по экспорту зерновых

Военное обозрениевчера в 11:32
Слово и Дело

Bloomberg: Россия возвращает лидерство в экспорте пшеницы

Слово и Деловчера в 08:57
Новостной фронт

Россия вытесняет ЕС с рынков благодаря большому урожаю пшеницы

Новостной фронтвчера в 08:51
Lenta.ru

Засуха в Европе обернулась выгодой для России

Lenta.ru00:34

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
ТАСС00:46
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В Киеве требуют проверить руководство гостелерадио Украины у психиатра

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» требует психиатрического освидетельствования руководства Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) в связи с его отказом регистрировать на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020» Максима Ткачука.
ФАН18 августа в 05:40
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Перед первым в мире смартфоном с подэкранной камерой ZTE выпустила бюджетную модель

Вчера Ни Фей (Ni Fei), президент подразделения смартфонов компании ZTE, опубликовал качественное изображение первого в мире коммерчески доступного смартфон с фронтальной камерой под экраном, который выйдет 1 сентября.
iXBT.com00:59

На кондитерской фабрике «АККОНД» запущена линия сахарного печенья

Кондитерская фабрика «АККОНД», чья продукция пользуется спросом и в России, и в дальнем и ближнем зарубежье, постоянно наращивает производство и расширяет ассортимент, открывая все новые рынки сбыта.
Советская Чувашиявчера в 14:38