Европейская засуха может стать полезной для России
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Из-за европейских засух и наводнений Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых, пишет Bloomberg. Как предсказало Министерство сельского хозяйства США, в 2020 году Россия увеличит экспорт зерна на 10%, нарастив поставки в Северную Африку и на Ближний Восток.В источнике
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Bloomberg (США): засуха и дожди перекраивают мировые потоки пшеницы (Bloomberg)
ИноСМИ19 августа в 07:02