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Газета.Ru
Газета.Ru

Европейская засуха может стать полезной для России

Из-за европейских засух и наводнений Россия может выйти на первое место по экспорту зерновых, пишет Bloomberg. Как предсказало Министерство сельского хозяйства США, в 2020 году Россия увеличит экспорт зерна на 10%, нарастив поставки в Северную Африку и на Ближний Восток.В источнике
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Lenta.ru

Засуха в Европе обернулась выгодой для России

Lenta.ruвчера в 00:34
Московский Комсомолец

Европейская засуха обернулась выгодой для России

Московский Комсомолецвчера в 02:22
Газета.Ru

Европейская засуха может стать полезной для России

Газета.Ruвчера в 01:16
Телеканал 360°

Зерно лучше доллара. Засуха в Европе даст преимущество на хлебном рынке

Телеканал 360°вчера в 14:42
Слово и Дело

Bloomberg: Россия возвращает лидерство в экспорте пшеницы

Слово и Дело19 августа в 08:57
Новостной фронт

Россия вытесняет ЕС с рынков благодаря большому урожаю пшеницы

Новостной фронт19 августа в 08:51
ИноСМИ

Bloomberg (США): засуха и дожди перекраивают мировые потоки пшеницы (Bloomberg)

ИноСМИ19 августа в 07:02

Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Первыми по мировой фабрике товаров ударили торговые войны в 2018-2019 годах между Китаем и США, и США с ЕС, а пандемия ускорила уход глобальных компаний из Китая и разрушение глобальных цепочек поставок китайских комплектующих.
Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая
Вести.Ruвчера в 04:20
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В ЕС считают, что США не смогут продлить санкции против Ирана

Официальный представитель ЕС по иностранным делам Набила Массрали заявила, что США не имеют юридических оснований задействовать механизм восстановления санкций против Ирана после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщает "Интерфакс".
В ЕС считают, что США не смогут продлить санкции против Ирана
Газета.Ruвчера в 10:20

«Ашан» уволил несколько десятков сотрудников из-за коррупции

Напомним, что в марте была обнародована информация о том, что французский ретейлер «Ашан» каждый год терял из-за коррупции внутри менеджмента порядка 3% оборота, что составляет примерно 100 миллионов евро.
Долг.рф17:54

Эдинсон Кавани согласовал условия контракта с «Бенфикой»

Лиссабон, 20 августа 2020, 23:52 — REGNUM Бывший нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани в ближайшее время заключит контракт с лиссабонской "Бенфикой" Эдинсон Кавани Jimmy Baikovicius Согласно информации журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио, Кавани прибудет в столицу Португалии для подписания контракта в ближайший понедельник.
REGNUMвчера в 16:52

Российскому «Адмиралу Горшкову» с «Цирконами» предрекли потопление

В условиях военного конфликта российский фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350 с гиперзвуковой крылатой ракетой (КР) «Циркон» не сможет подойти на достаточную дальность к американской авианосной ударной группе (АУГ) и будет потоплен, пишет «Военно-промышленный курьер».
Lenta.ruвчера в 07:48
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