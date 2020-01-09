Общество

Российская газетаРоссийская газетаЕвропейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме. Такое мнение выразил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.
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с чего всё началось

Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве

"Крымская" зима в Москве постепенно сменится европейской, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в предстоящую неделю температурный фон будет очень мягким, что позволит образоваться устойчивому снежному покрову.
РИА Новости01:00

Подробнее о событии

Европейская зима со снегопадами и температурой около нуля ждет москвичей в первую рабочую неделю года

Агентство Москва03:00

Синоптики предупредили о приходе «европейской зимы» в Москву

Вечерняя Москва00:44

Москвичей предупредили о начале «европейской зимы»

Мослента02:31

Москвичей предупредили о начале «европейской» зимы

Москва 2401:15

Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве

РИА Новости01:00

Синоптики предупредили об уходе «крымской» зимы из Москвы

РБК02:31

Европейская зима вместо крымской: Москву заметает снегом

Вести.Ru00:39
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Срочник Шамсутдинов попросил прощения в открытом письме

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Иран отказался передать США черные ящики разбившегося самолета

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Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
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В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Российская газета 02:31
Армия и оружие

Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке

В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Мойка78 07 января в 19:53
Армия и оружие

СМИ сообщили об атаке на военные базы в Ираке с помощью новейших ракет

Комплексы ПВО США, защищающие военные базы в Ираке, не смогли перехватить иранские ракеты, выпущенные по авиабазе Айн аль-Асад в провинции Анбар, сообщает иранское информагентство Tasnim.
РБК вчера в 13:47
Армия и оружие

Готовность к переговорам и угрозы: США направили письмо в СБ ООН

Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором обосновала убийство иранского генерала Касема Сулеймани правом на самооборону, при этом выразила готовность американской стороны к переговорам, сообщило агентство Reuters.
REGNUM 00:29
Общество

В России изменят порядок поверки счетчиков

В России изменят порядок поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Lenta.ru 07 января в 23:40
Армия и оружие

Минобороны получит в 2020 году 50 пистолетов «Удав»

Подразделения Минобороны в 2020 году получат 50 пистолетных комплексов «Удав», сообщается на сайте военного ведомства.
РБК 02:14
Гаджеты

У смартфонов Xiaomi и Redmi появились новые полезные функции

В недавнем обновлении глобальной прошивки MIUI Global ROM представлена обновлённая версия MIUI Launcher.
iXBT.com 06 января в 10:38
Общество

В России утвердили правила маркировки ряда товаров

Правительство России утвердило правила маркировки ряда товаров, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт кабмина.
RT на русском вчера в 06:39
Хоккей

Ковальчук удачно дебютировал за «Монреаль»

Российская газета 07 января в 02:41
Армия и оружие

NRK (Норвегия): новое российское оружие, судя по всему, не остановить (NRK)

Россия развернула оружие, направленное непосредственно на США. Остановить эту ракету не в состоянии ни одна из известных систем защиты.
ИноСМИ вчера в 16:14
Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
РИА Новости вчера в 23:27
Общество

Первый канал покажет шоу Навки с участием Загитовой 12 января

Sports.ru вчера в 08:43
Происшествия

Летевший в Тель-Авив самолет экстренно сел в Шереметьево

Летевший из Москвы в Тель-Авив Boeing-777 совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС 9 января.
Известия 02:20
Политика

Зеленский обратился к украинцам в связи с крушением самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в связи с крушением украинского самолета в Тегеране.
Новостной фронт 01:39
Происшествия

Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране

Разведслужбы западных стран на основе предварительного расследования назвали вероятной причиной крушения украинского Boeing 737 в Тегеране техническую неисправность.
Известия вчера в 15:38
Общество

Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году

Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости вчера в 18:06
Энергетика

«Газпром» снижает экспорт в Европу

Поставки газа в 2020 году резко сократились В новом году «Газпром» резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.
Коммерсантъ вчера в 14:36
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного дипломатами крымского вина

Посольство России подарило главе Эстонии Керсти Кальюлайд в честь ее 50-летия букет цветов, шоколад и бутылку крымского шампанского.
Газета.Ru вчера в 14:02
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb 06 января в 16:22
Общество

На Алтае закрывают для туристов «Сибирское подворье»

Известный в Алтайском крае комплекс «Сибирское подворье», где проводили «АлтайФест», «Сибирскую масленицу» и другие праздники, закрывают для туристов.С 10 января здесь перестанут оказывать услуги для посетителей.
Алтайская правда 01:04
Происшествия

В центре Москвы на Новый год из квартиры украли крупную сумму денег

Полиция возбудила уголовное дело после кражи из квартиры в Москве денег и драгоценностей на общую сумму около 12,5 миллионов рублей, сообщает УВД по ЦАО ГУМВД России по столице.
РИА Новости 00:32
Технологии

«Яндекс» собрался стать мобильным оператором

Виртуального оператора (MVNO), по данным источников на рынке, собрался запустить «Яндекс», базой для него может стать сеть Tele2, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:36
Авто

Новый Audi Q9 может появиться к концу 2020 года

Помимо премиального кроссовера Audi Q9 не исключен дебют нового поколения Audi TT. Он может состояться в 2021 году.
Car.ru вчера в 01:14
Общество

В Петербурге планируют развивать железнодорожный узел

В ОАО «РЖД» доработали концепцию развития железнодорожного узла Петербурга на период до 2023 года.
Город+ 02:46
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 07 января в 15:19
Политика

Президент России выступит с посланием Федеральному Собранию

Ежегодное обращение главы государства состоится 15 января в выставочном зале «Манеж» Президент РФ Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января в выставочном зале «Манеж».
Союзное Вече 07 января в 04:05
Происшествия

В Уфе пенсионер умер во время катания на тюбинге с внучкой

Российская газета 02:07
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