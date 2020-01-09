Общество

Российская газетаРоссийская газетаЕвропейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме. Такое мнение выразил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.
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с чего всё началось

Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве

"Крымская" зима в Москве постепенно сменится европейской, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в предстоящую неделю температурный фон будет очень мягким, что позволит образоваться устойчивому снежному покрову.
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Происшествия

Суд в Бурятии не арестовал обвиняемого в смертельном ДТП бизнесмена

Суд в Улан-Удэ оставил на свободе бизнесмена Галуста Пилосяна, обвиняемого в смертельном ДТП, где погибла 17-летняя девушка, сообщили РИА Новости в СУСК по Бурятии.
РИА Новости вчера в 23:27
Политика

На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»

RT на русском 02:52
Политика

Техническая ошибка крушения Boeing 737 маловероятна: журналист Bild развил версию с ракетой

Известный немецкий журналист Юлиан Репке, политический редактор издания Bild, решил развить тему о возможном ракетном ударе по украинскому пассажирскому самолету Boeing 737-800.
Российский Диалог 05:28
Происшествия

Причиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя

Ранее сообщалось, что украинский самолет Boeing 737, выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение в аэропорту имени Имама Хомейни.
Газета.Ru вчера в 01:06
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская раскритиковала российских туристов на Бали

Настасья Самбурская раскритиковала соотечественников, которые, как и она, отправились на новогодние каникулы на остров Бали.
Uznayvse.ru 05:40
Армия и оружие

Иран сообщил о второй волне ударов по базам США в Ираке

В Иране заявили о начале второй волны ракетных ударов по американским базам в Ираке.
Мойка78 07 января в 19:53
Политика

Путин прибыл с визитом в Дамаск

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о прибытии главы государства Владимира Путина в Сирию.
Военное дело 07 января в 09:27
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Гаджеты

Компания Amazfit представила защищенные умные часы T-Rex

ToDay News Ufa вчера в 08:35
Происшествия

В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Российская газета 02:31
Армия и оружие

В Иране пообещали «более жесткую месть» США

Начальник отдела безопасности Генштаба вооруженных сил Ирана Абдолла Араги предупредил США о «более жесткой мести» Тегерана в будущем в ответ на убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани.
Известия 05:06
Общество

Росстандарт рассказал об изменении порядка поверки счётчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счётчиков и других средств измерения.
RT на русском 07 января в 20:53
Общество

В Госдуму внесён проект об отключении мобильной связи в тюрьмах

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который даёт возможность отключать номера мобильных телефонов лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО.
RT на русском 05:51
Общество

В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента

РИА Новости 05:39
Гаджеты

В России рекордно подешевел iPhone 7

По данным портала Hi-Tech, в начале 2020 года iPhone 7 стал самым доступным смартфоном от Apple.
Югополис 04:27
Происшествия

Сильное землетрясение произошло на Чукотке

9 января 2019 года в 8.38 по всемирному времени (в 11.38 по московскому) на Чукотке произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3, сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.
Маяк (г. Сосновый Бор) 04:32
Происшествия

СК завел дело после обнаружения тела мужчины во дворе в Арзамасе

Следователи проводят проверку после обнаруженного в одном из дворов города Арзамаса тела мужчины, которое, согласно записям камер видеонаблюдения, выгрузили из легкового автомобиля, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
РИА Новости 04:51
Происшествия

Тело младенца нашли на помойке в Кузбассе

Как сообщает пресс-служба Следкома по Кемеровской области, 5 января вечером жительница Новокузнецка нашла рядом с мусорным баком тело новорождённой девочки.
Сиб.фм 05:22
Политика

Зеленский обратился к украинцам в связи с крушением самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины в связи с крушением украинского самолета в Тегеране.
Новостной фронт 01:39
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Иван Ургант выбрил часть волос и помолодел на 30 лет

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Артемы и Софии удержали именное лидерство в России

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Происшествия

Центробанк опроверг слухи о взрыве газового баллона в своем здании

Ранее Telegram-канал Mash информировал о том, что в здание Центробанка во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, в результат чего пострадал один сотрудник.
Газета.Ru 05:27
Кино

«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории

Фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, заработав 1,8 миллиарда рублей за новогодние каникулы, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".
РИА Новости вчера в 09:00
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Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды

ToDay News Ufa вчера в 15:23
Экономика

«Трансойл» победила в крупнейшем тендере на перевозку нефтепродуктов

Доля трех крупнейших операторов – «Трансойла», «Нефтетранссервиса» и RailGO – в совокупном парке, работающем на рынке РФ, с 40% в начале 2018 г. увеличилась до 53% на конец первого полугодия 2019 г. Небольшие игроки уходят с рынка, в том числе потому, что контрактные условия на перевозку у крупнейших нефтекомпаний очень жесткие.
Ведомости вчера в 21:48
Экономика

Правительство утвердило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство России утвердило план и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы.
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ФК «Ростов» объявил о переходе защитника Осипенко из «Тамбова»

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Происшествия

Несколько московских школ эвакуировали из-за угрозы взрыва

Несколько школ в Москве эвакуировали после поступления сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
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Транспорт

В Госдуму внесли проект о новых штрафах для автомобилистов

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к КоАП, предусматривающих штраф за неоплаченный проезд по платной дороге.
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Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар-2»

Пока поклонники ждут продолжения оскароносного фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона, создатели картины заинтриговали их концепт-артами сиквела.
ТК Звезда вчера в 17:17
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