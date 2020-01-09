Общество
Российская газетаЕвропейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму
"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме. Такое мнение выразил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.
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"Крымская" зима в Москве постепенно сменится европейской, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в предстоящую неделю температурный фон будет очень мягким, что позволит образоваться устойчивому снежному покрову.РИА Новости01:00
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