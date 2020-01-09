Общество

Российская газетаРоссийская газетаЕвропейская зима сменит в Москве «крымскую» зиму

"Еврозима" в столице придет на смену крымской зиме. Такое мнение выразил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.
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Синоптики предупредили о начале «европейской» зимы в Москве

"Крымская" зима в Москве постепенно сменится европейской, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в предстоящую неделю температурный фон будет очень мягким, что позволит образоваться устойчивому снежному покрову.
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В России появится новый штраф для автомобилистов

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Вылетевший в Тель-Авив пассажирский самолет вернулся в «Шереметьево»

Вылетевший в Тель-Авив пассажирский самолет вернулся в аэропорт «Шереметьево».
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Иран предупредил о «более жесткой мести» в адрес США

Иран в ближайшем будущем «более жестко» отомстит США после убийства генерала Касема Сулеймани.
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Постоянный представитель Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи рассказал, что республика не может принять предложение Вашингтона о сотрудничестве до тех пор, пока действуют санкции США.
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