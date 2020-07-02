с чего всё началось

В Европе 16 крупных банков еврозоны договорились создать единую платёжную систему EPI, инициатива уже получила поддержку Европейской комиссии.

Происшествия В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских Командиру роты 2-го оперативного полка полиции города Москвы объявили взыскание из-за одинаковых номеров на жетонах двоих полицейских, задержавших журналистов «Эха Москвы» во время акции, которая проходила у здания столичного управления МВД в конце мая. 16

Политика Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем. 33

Шоу-бизнес Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену Сергей Шнуров два года назад женился в четвертый раз. Избранницей певца стала дочь уральского миллионера Ольга Абрамова. 1

Кино Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды. 36

Музыка Пол Маккартни и Эд Ширан просят спасти британскую концертную индустрию Полторы тысячи британских музыкантов подписали письмо министру культуры Великобритании Оливеру Даудену с просьбой помочь концертной индустрии страны.

Экономика Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже Торги GDR Mail.ru Group начались на Московской бирже в четверг, 2 июля, говорится в сообщении компании.

Космос В пределах Млечного Пути может существовать не более 35 разумных миров Специалисты применили знания о принципах эволюции к космическому пространству и поняли, что за все время существования жизни на Земле на планетах Млечного Пути зародилось от 475 до 928 цивилизаций. 17

Общество В Сербии введут штраф за отсутствие маски в закрытых помещениях В Сербии вводят штрафы за неиспользование защитных масок в закрытых помещениях на фоне роста числа выявленных случаев коронавируса.

Авто Опубликованы изображения обновленного универсала Lada Largus В Сети появились рендеры обновленного универсала Lada Largus, над которым у специалистов АвтоВАЗа кипит работа. 8

Общество Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей. 1,6K

Политика Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране.

Футбол В РФС прокомментировали оценку Федуна судейства матчей «Спартака» Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи не согласился с оценкой работы арбитров в национальном первенстве владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном, сообщает «РИА Новости».

Гаджеты Oppo Find X2 возглавил рейтинг быстрых смартфонов Смартфон удержал лидерство по итогам июня. Портал AnTuTu составил рейтинг самых быстрых смартфонов на основе данных за июнь 2020 года.