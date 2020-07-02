Общество
RT на русскомЕвропейские банки договорились создать единую платёжную систему
В Европе 16 крупных банков еврозоны договорились создать единую платёжную систему EPI, инициатива уже получила поддержку Европейской комиссии.
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«Европейская комиссия приветствует соглашение, достигнутое сегодня 16 крупнейшими банками еврозоны из Бельгии, Франции, Германии, Испании и Нидерландов, о создании единого платёжного решения для потребителей и продавцов по всей Европе», — говорится в сообщении ЕК.RT на русском12:00
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