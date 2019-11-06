Около 20 крупных европейских банков планируют создать общеевропейскую платежную систему, способную заменить американские системы Mastercard и Visa.

Европейские банки хотят отказаться от Visa и MasterCard

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