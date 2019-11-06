Общество

Piter.tvPiter.tvЕвропейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Европейцы разрабатывают собственную систему, которая заменит американские аналоги. Европейские банки планируют отказаться от использования Visa и MasterCard. Организации намерены использовать собственную платежную систему, которая заменит американские.
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Европа планирует отказаться от Visa и MasterCard

BFM.ru02:16

СМИ: банки Европы создают собственную платежную систему для замены американских

ТК Звездавчера в 12:42

Банки Европы намерены отказаться от Visa и MasterCard

News.ruвчера в 19:11

Европейские банки готовят замену американским Visa и MasterCard

Взгляд.рувчера в 14:48

СМИ: европейские банки работают над созданием платежной системы для замены Visa и MasterCard

Коммерсантъвчера в 13:53

СМИ узнали о планах европейских банков отказаться от Visa и Mastercard

РБКвчера в 18:14

AFP: европейские банки готовят собственную платежную систему для замены американских

ТАССвчера в 11:52
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Происшествия

Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
Lenta.ru 02:50
Происшествия

Отец рядового Шамсутдинова считает что его сына «довели» до бойни

Газета.Ru 03:51
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин

РИА Новости 04:04
Политика

Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу

Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Футбол

Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали небоскрёб «Высоцкий»

В столице Среднего Урала эвакуировали посетителей и работников бизнес-центра «Высоцкий». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:40
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Экономика

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
Ведомости 04:20
Политика

Россия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

Россия не намерена взаимодействовать с США по вопросу обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Российская газета 03:38
Политика

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Политика

Лавров прокомментировал инициативу создания «белых списков СМИ»

Ранее в среду глава МИД России назвал ограничения на работу российских журналистов в ряде государств попытками ввести политическую цензуру.
Известия 03:26
Политика

Песков прокомментировал назначение Келина послом в Великобритании

Назначение Андрея Келина российским послом в Великобритании не связано с электоральной кампанией в этой стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Взгляд.ру 04:58
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 00:44
Футбол

«Аякс» вдевятером сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

ТАСС Спорт вчера в 17:06
Наука

Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»

Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Спорт

Колобков: Россия выполняет все обязательства перед WADA

Россия выполняет все обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по вопросу соблюдения условий восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
ТАСС Спорт 04:14
Происшествия

Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите

ТАСС вчера в 21:20
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Газета.Ru 00:44
Происшествия

В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином

Интерфакс 04:41
Футбол

«Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу» в Лиге чемпионов

«Лейпциг» набирает 9 очков и продолжает возглавлять квартет G. Первый матч между командами завершился победой немецкой команды со счетом 2:1. В следующем туре группового этапа ЛЧ сине-бело-голубые встретятся с «Лионом» 27 ноября в Санкт-Петербурге.
Матч ТВ вчера в 14:50
Политика

Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.
RT на русском 03:55
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов

Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Общество

В российском детдоме забеременели сразу три воспитанницы

В одном из детских домов Челябинской области забеременели сразу три несовершеннолетние воспитанницы, директору объявили выговор за «слабую воспитательную работу».
Lenta.ru вчера в 12:44
Армия и оружие

NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию

За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Газета.Ru вчера в 18:46
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Экономика

«Россети» повысят планку по выплате дивидендов

ПАО «Россети» может довести выплату дивидендов до 75% от чистой прибыли с 2020 года, привязав базу выплат к РСБУ, сообщили источники газеты «Коммерсантъ».
РБК 04:49
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru вчера в 03:48
Общество

Госдума одобрила запрет на продажу смартфонов без российского ПО

Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, который обязывает с июля следующего года предустанавливать российское программное обеспечение (ПО) на отдельные виды устройств.
ТВ Центр вчера в 07:42
Экономика

WSJ узнала о планах Xerox купить HP

Преимущество присоединения к Xerox WSJ видит в том, что компания ожидает получение $2,3 млрд от продажи долей в совместных предприятиях с японской Fujifilm.
Интерфакс 00:26
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