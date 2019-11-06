Европейцы разрабатывают собственную систему, которая заменит американские аналоги. Европейские банки планируют отказаться от использования Visa и MasterCard. Организации намерены использовать собственную платежную систему, которая заменит американские.

Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

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