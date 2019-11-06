Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard. Об этом сообщает Twitter AFP, ссылаясь на источники. Как стало известно, разработку назвали PEPSI (Pan-European Payment System Initiative).

Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Армия и оружие Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.

Происшествия Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Футбол Мелкадзе: хотел развеять миф, что не умею забивать голы Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе, выступающий за «Тамбов» на правах аренды, высказался о своём выступлении в текущем сезоне.

Общество В администрации Саратова назначен новый главный идеолог Комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации Саратова возглавила Евгения Кознова.

Общество Глава комитета по бюджету Журавлев стал вице-спикером Совфеда Глава комитета верхней палаты парламента по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев стал вице-спикером Совета Федерации.

Шоу-бизнес Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.

Армия и оружие «Черные дыры» в океане. О неатомных подлодках России, которые могут «бесшумно наблюдать» Военно-морской флот (ВМФ) РФ уже усилил боевую мощь на Черном море этими подводными кораблями — шесть лодок несут боевую службу в составе Черноморского флота.

Политика В Госдепе США осудили решение Ирана о возобновлении обогащения урана Как сообщало ИА REGNUM, 5 ноября президент Ирана Хасан Рухани объявил о запуске 1044 центрифуг по обогащению урана на ядерном объекте в Фордо в связи с выходом США из ядерной сделки.

Футбол «Боруссия Д» одержала волевую победу над «Интером» в Лиге чемпионов В среду дортмундская "Боруссия" в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов обыграла миланский "Интер" со счетом 3:2.

Политика Лавров оценил ограничения на работу российских СМИ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ограничения на работу российских средств массовой информации попытками ввести политическую цензуру в некоторых зарубежных странах.

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Общество Правительство составило список угроз безопасности Рунета 1 ноября вступил в силу закон об изоляции Рунета, который, как предполагалось, позволит перейти в режим централизованного управления российского сегмента интернета в случае «угроз целостности, устойчивости и безопасности».

Политика Американский экс-дипломат призвал признать Крым российским США следует признать Крым частью России для улучшения отношений с Москвой, отметил в статье журнала The National Interest бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад.

Политика Горбачев упрекнул Запад в присвоении победы в холодной войне Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев выразил возмущение тем фактом, что западные страны, в частности США, присвоили себе победу в холодной войне, тогда как ее окончание было общей заслугой СССР и Запада.

Политика Зеленский назначил своим внештатным советником американского юриста Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником руководителя офиса украинской юридической фирмы Asters в Вашингтоне Эндрю Романа Мака.

Армия и оружие США признали отставание от России в системах РЭБ Россия существенно обогнала Соединенные Штаты во всем, что касается современных систем радиоэлектронной борьбы, а подготовка американских военных в этой области до сих пор носит лишь «базовый» характер.

Политика Путин предложил российским ученым заменить «Википедию» Популярный онлайн-справочник "Википедия" может быть заменен электронным изданием Большой российской энциклопедии.

Армия и оружие NYT: около 200 российских наемников прибыли в Ливию За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".

Происшествия Пять человек погибли в ДТП под Курском Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.

Наука Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания» Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.

Общество Старшим вице-президентом группы «Илим» назначили Романа Филимонова Группа «Илим» расширила команду топ-менеджмента и создала новую должность – старшего вице-президента по капитальным инвестициям.