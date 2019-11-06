Общество
Газета.RuЕвропейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard. Об этом сообщает Twitter AFP, ссылаясь на источники. Как стало известно, разработку назвали PEPSI (Pan-European Payment System Initiative).
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СМИ: европейские банки работают над созданием платежной системы для замены Visa и MasterCard
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СМИ: банки Европы создают собственную платежную систему для замены американских
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:34, Ашберн
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