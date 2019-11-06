Общество

Газета.RuГазета.RuЕвропейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard. Об этом сообщает Twitter AFP, ссылаясь на источники. Как стало известно, разработку назвали PEPSI (Pan-European Payment System Initiative).
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Эксперты: США вынудили Европу создать аналог российской карты «Мир»

Взгляд.ру05:26

Европа планирует отказаться от Visa и MasterCard

BFM.ru02:16

СМИ: банки Европы создают собственную платежную систему для замены американских

ТК Звездавчера в 12:42

Банки Европы намерены отказаться от Visa и MasterCard

News.ruвчера в 19:11

СМИ: европейские банки работают над созданием платежной системы для замены Visa и MasterCard

Коммерсантъвчера в 13:53

СМИ узнали о планах европейских банков отказаться от Visa и Mastercard

РБКвчера в 18:14

AFP: европейские банки готовят собственную платежную систему для замены американских

ТАССвчера в 11:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:35, Ашберн
Музыка

Maruv высказалась о скандале вокруг премии «MTV Россия»

Моя Москва.онлайн 05:18
Культура

Умер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»

В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября.
ТВ Центр 04:55
Политика

В Минприроды прокомментировали увольнение куратора мусорной реформы

Мусорная реформа в России проходит с начала 2019 года.
РБК 05:57
Политика

В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране

В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Происшествия

Защита Шамсутдинова настаивает на переквалификации дела

По словам адвоката, солдата-срочника могли довести до такого состояния.
Rambler News Service 06:32
Общество

Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР

Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru вчера в 16:24
Политика

Три вице-премьера правительства Крыма ушли в отставку

Три заместителя председателя Совета министров Республики Крым покинули свои посты. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Российская газета 02:35
Общество

Названы российские регионы с самой высокой аварийностью на дорогах

Как сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование, проведенное экспертами Национального рейтингового агентства и РАНХиГС, набольшая аварийность на дорогах оказалась в Чечне и Ингушетии.
Московский Комсомолец вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Авто

Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra

Обновленный японский внедорожник Nissan Terra поступил в продажу всего несколько дней назад, однако спрос уже оказался достаточно высоким.
Faktom 00:59
Общество

Главный редактор «Дождя» Перепелова покинет свою должность

Главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова уйдет с этой должности 31 декабря.
ТАСС 06:13
Происшествия

СК проверит информацию об издевательствах над осуждённым в Красноярске

Проверка началась после того, как следователи обнаружили в СМИ видео, на котором сотрудник красноярского ГУФСИН «совершает противоправные действия с применением насилия в отношении осуждённого».
REGNUM 05:26
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Газета.Ru 00:44
Происшествия

Задымление в небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге ликвидировали

Задымление в екатеринбургском небоскребе "Высоцкий" произошло из-за тления пылевых отложений в машинном отделении пассажирского лифта на 35-м этаже.
ТАСС 05:12
Технологии

Эвотор поможет офлайновому бизнесу стимулировать спрос

Эвотор запустил сервис, который позволяет офлайновому бизнесу привлекать покупателей в торговые точки.
Retail & Loyalty 01:55
Общество

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

В Новотроицке задержан первый заместитель главы города

В Оренбургской области сотрудники силовых структур задержали первого заместителя мэра Новотроицка Артема Липатова.
Orenburg.media вчера в 06:22
Авто

Компания BMW представила экстремальное купе M2 CS

Баварский бренд BMW выпустил экстремальную версию "заряженного" купе BMW M2, которое может использоваться на дорогах общего пользования.
Rusargument 04:35
Футбол

Венгер согласился возглавить «Баварию»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил готовность возглавить «Баварию».
Матч ТВ 04:53
Происшествия

В Нижнем Тагиле должник облил пристава бензином

Интерфакс 04:41
Политика

Индия попросила ускорить поставки С-400

Взгляд.ру 06:14
Политика

Иран начал обогащать уран на объекте в Фордо

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что Иран с 6 ноября начнёт обогащение урана до 5% на объекте в Фордо.
RT на русском 03:55
Общество

Кремль обвинил авторов фильмов о терактах в России в искажении фактов

В некоторых фильмах о захвате заложников террористами искажаются факты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:07
Авто

«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Происшествия

После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития

"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
Вести.Ru 06:11
Происшествия

Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
РИА Новости 05:49
Происшествия

Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк

Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости вчера в 06:36
Политика

Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Политика

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Энергетика

«Газпром» назвал условие для заключения контракта с Киевом на транзит газа

Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".
РИА Новости 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное