Общество
Газета.RuЕвропейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard. Об этом сообщает Twitter AFP, ссылаясь на источники. Как стало известно, разработку назвали PEPSI (Pan-European Payment System Initiative).
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СМИ: банки Европы создают собственную платежную систему для замены американских
ТК Звездавчера в 12:42
СМИ: европейские банки работают над созданием платежной системы для замены Visa и MasterCard
Коммерсантъвчера в 13:53
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