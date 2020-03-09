Экономика
News.ruЕвропейские биржи завершили торги падением фондовых индексов на 7-8%
Обрушение цен на нефть, произошедшее 9 марта, привело к значительному снижению европейских фондовых индексов. Как передаёт ПРАЙМ, самое серьёзное падение показал итальянский индекс FTSE MIB — до 18475,91 пункта, на 11,17%. Остальные основные показатели сократились на 7-8%.
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«Мосбиржа» подготовилась к повышенной волатильности на торгах 10 марта
С учетом текущей ценовой динамики и волатильности для всех наиболее ликвидных активов (валюта, ликвидные акции, товары, производные на индексы) с момента старта торгов 10 марта на рынках биржи будут дополнительно установлены расширенные границы ценовых коридоров, значения которых будут определены, исходя из рыночной ситуации в утреннее время перед открытием торгов 10 марта.
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