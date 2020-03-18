Ведующие чемпионаты Европы могут потерять от 3,4 от 3,9 миллиарда евро из-за паузы в сезоне в связи с пандемией коронавируса, сообщает AFP со ссылкой на исследование агентства KPMG. Больше всего пострадают клубы Англии — не досчитаются около 1,25 миллиарда евро.

Энергетика В ФАС прокомментировали рост цен на бензин Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Общество В Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о восьми новых смертельных случаях из-за заражения коронавирусом нового типа в стране за минувшие сутки.

Политика Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности "В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.

Общество В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.

Общество В Алтайском крае из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 18 марта подписал документ о введении в регионе режима повышенной готовности, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Экономика Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Здоровье Австралия ограничила продажу лекарств и продуктов из-за паники "Фармацевты будут обязаны ограничить продажу некоторых рецептурных препаратов до месячного запаса в предписанной дозе и части безрецептурных лекарств, в частности вентолина и парацетамола, до одной единицы (упаковки) на человека", - заявил заместитель главного санитарного врача Пол Келли.

Общество Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.

Общество В США коронавирусом заразился конгрессмен В США подтвердили коронавирус у члена палаты представителей США Марио Диас-Баларта, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса конгрессмена.

Общество В ХМАО ввели режим повышенной готовности На территории Ханты-Мансийского автономного округа введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.

Космос Эксперт оценил влияние пандемии на план российских космических пусков Ситуация с коронавирусом COVID-19 не вызовет сокращения программы запланированных в 2020 году российских космических пусков, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Общество В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.