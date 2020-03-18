Коронавирус

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЕвропейские чемпионаты потеряют около 4 миллиардов евро из-за паузы

Ведующие чемпионаты Европы могут потерять от 3,4 от 3,9 миллиарда евро из-за паузы в сезоне в связи с пандемией коронавируса, сообщает AFP со ссылкой на исследование агентства KPMG. Больше всего пострадают клубы Англии — не досчитаются около 1,25 миллиарда евро.
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Клубы европейских топ-лиг потеряют около € 4 млрд из-за коронавируса

Чемпионат22:28

СМИ узнали, сколько потеряют ведущие лиги Европы, если сезон не будет завершен

Матч ТВ15:55

Клубы топ-5 лиг Европы потеряют около 4 млрд евро при остановке сезона. Оценка сделана до переноса Евро-2020

Sports.ru17:15

СМИ: ведущие лиги Европы потеряют до €4 млрд, если не завершат сезон

РИА Новости15:35

Европейские чемпионаты потеряют около 4 миллиардов евро из-за паузы

Спорт-Экспресс20:13

Топ-5 лиг Европы могут потерять до €4 млрд, если не завершат сезон из-за коронавируса

Sport24.ru18:44

При досрочном завершении сезона топ-лиги Европы потеряют около 4 млрд евро

Российская газета16:11
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 23:38, Ашберн
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Музыка

«Евровидение» официально отменили

Газета.Ru 09:58
Общество

В Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом

Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о восьми новых смертельных случаях из-за заражения коронавирусом нового типа в стране за минувшие сутки.
Московский Комсомолец 21:52
Общество

Калининградке на приеме в поликлинике сообщили, что она умерла

По документам, девушка якобы скончалась тремя годами ранее от цирроза печени. Жительницу Калининграда Алину Вишняускайте объявили умершей.
Пятый канал 05:57
Политика

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
ТАСС 07:20
Общество

ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 14:52
Общество

В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом

Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
РИА Новости 22:40
Происшествия

В Первоуральске фигурант дела о побоях убил свою жену в здании суда

Как сообщили в пресс-службе городского суда, мужчина является подозреваемым по ст. 6.1.1 КоАП (побои), а его жена была потерпевшей в этом разбирательстве.
Коммерсантъ 05:10
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Сообщалось, что голосование могут перенести на 12 июня. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опровергал эту информацию.
Inkazan вчера в 14:02
Здоровье

В Воронеже вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

По сообщению пресс-службы областного правительства, на территории Воронежа вводится режим повышенной готовности.
АиФ Воронеж вчера в 12:14
Здоровье

Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом

Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Live24 07:36
Общество

В Алтайском крае из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 18 марта подписал документ о введении в регионе режима повышенной готовности, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 10:18
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Финансы

Курс евро на Forex превысил 90 рублей

По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Московский Комсомолец 14:48
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 11:55
Армия и оружие

«Уралвагонзавод» подготовил танки Т-90М к параду Победы в Москве

«Уралвагонзавод» подготовил к отправке в Москву танки Т-90М «Прорыв», которые 9 мая впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.
RT на русском 22:31
Здоровье

Австралия ограничила продажу лекарств и продуктов из-за паники

"Фармацевты будут обязаны ограничить продажу некоторых рецептурных препаратов до месячного запаса в предписанной дозе и части безрецептурных лекарств, в частности вентолина и парацетамола, до одной единицы (упаковки) на человека", - заявил заместитель главного санитарного врача Пол Келли.
РЕН ТВ 23:31
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия 11:23
Общество

В США коронавирусом заразился конгрессмен

В США подтвердили коронавирус у члена палаты представителей США Марио Диас-Баларта, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса конгрессмена.
Росбалт 20:38
Общество

В ХМАО ввели режим повышенной готовности

На территории Ханты-Мансийского автономного округа введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 23:15
Экономика

Аркадий Ротенберг стал единственным разбогатевшим на обвале рынков российским бизнесменом

Аркадий Ротенберг стал единственным российским бизнесменом, состояние которого показало значительный прирост на фоне обвала акций 16 марта.
Компания вчера в 09:37
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС 20:16
Космос

Эксперт оценил влияние пандемии на план российских космических пусков

Ситуация с коронавирусом COVID-19 не вызовет сокращения программы запланированных в 2020 году российских космических пусков, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
РИА Новости 23:15
Армия и оружие

Под Калининградом развернут РЛС, способную следить за всей Европой

Хакасия-Информ 21:26
Наука

Кора головного мозга сформировалась на 300 миллионов лет раньше

Vevby.ru вчера в 11:38
Общество

В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек

Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
РИА Новости 23:28
Армия и оружие

В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

РИА Новости 22:57
Здоровье

Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса

Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса.
Lenta.ru 23:09
Общество

В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:35
Авто

Hyundai представила новый седан Elantra

Начиная с базовой комплектации новинка имеет мультимедийный центр, поддерживающий системы Apple CarPlay и Android Auto.
RuNews24.ru 03:57
Как работают Яндекс.Новости?
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