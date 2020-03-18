Коронавирус
Спорт-ЭкспрессЕвропейские чемпионаты потеряют около 4 миллиардов евро из-за паузы
Ведующие чемпионаты Европы могут потерять от 3,4 от 3,9 миллиарда евро из-за паузы в сезоне в связи с пандемией коронавируса, сообщает AFP со ссылкой на исследование агентства KPMG. Больше всего пострадают клубы Англии — не досчитаются около 1,25 миллиарда евро.
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Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Музыка
«Евровидение» официально отменили
Общество
В Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о восьми новых смертельных случаях из-за заражения коронавирусом нового типа в стране за минувшие сутки.
Общество
Калининградке на приеме в поликлинике сообщили, что она умерла
По документам, девушка якобы скончалась тремя годами ранее от цирроза печени. Жительницу Калининграда Алину Вишняускайте объявили умершей.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Общество
ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
В Казахстане госпитализировали россиянина с коронавирусом
Гражданин России госпитализирован с коронавирусной инфекцией в Алма-Ате, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Казахстана Диас Ахметшарип.
Происшествия
В Первоуральске фигурант дела о побоях убил свою жену в здании суда
Как сообщили в пресс-службе городского суда, мужчина является подозреваемым по ст. 6.1.1 КоАП (побои), а его жена была потерпевшей в этом разбирательстве.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Сообщалось, что голосование могут перенести на 12 июня. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опровергал эту информацию.
Здоровье
В Воронеже вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
По сообщению пресс-службы областного правительства, на территории Воронежа вводится режим повышенной готовности.
Здоровье
Первый перенесший в России коронавирус поделился опытом
Житель КНР Вань Юньбинь является одним из первых в России, кто перенес коронавирус.
Общество
В Алтайском крае из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 18 марта подписал документ о введении в регионе режима повышенной готовности, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Экономика
Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
Финансы
Курс евро на Forex превысил 90 рублей
По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» подготовил танки Т-90М к параду Победы в Москве
«Уралвагонзавод» подготовил к отправке в Москву танки Т-90М «Прорыв», которые 9 мая впервые примут участие в параде Победы на Красной площади.
Здоровье
Австралия ограничила продажу лекарств и продуктов из-за паники
"Фармацевты будут обязаны ограничить продажу некоторых рецептурных препаратов до месячного запаса в предписанной дозе и части безрецептурных лекарств, в частности вентолина и парацетамола, до одной единицы (упаковки) на человека", - заявил заместитель главного санитарного врача Пол Келли.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Общество
В США коронавирусом заразился конгрессмен
В США подтвердили коронавирус у члена палаты представителей США Марио Диас-Баларта, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление офиса конгрессмена.
Общество
В ХМАО ввели режим повышенной готовности
На территории Ханты-Мансийского автономного округа введён режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
Аркадий Ротенберг стал единственным разбогатевшим на обвале рынков российским бизнесменом
Аркадий Ротенберг стал единственным российским бизнесменом, состояние которого показало значительный прирост на фоне обвала акций 16 марта.
Происшествия
Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе
Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
Космос
Эксперт оценил влияние пандемии на план российских космических пусков
Ситуация с коронавирусом COVID-19 не вызовет сокращения программы запланированных в 2020 году российских космических пусков, считает руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
Армия и оружие
Под Калининградом развернут РЛС, способную следить за всей Европой
Наука
Кора головного мозга сформировалась на 300 миллионов лет раньше
Общество
В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек
Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
Армия и оружие
В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова
Здоровье
Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса
Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Авто
Hyundai представила новый седан Elantra
Начиная с базовой комплектации новинка имеет мультимедийный центр, поддерживающий системы Apple CarPlay и Android Auto.