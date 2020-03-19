Коронавирус
Спорт-ЭкспрессЕвропейские чемпионаты потеряют около 4 миллиардов евро из-за паузы
Ведующие чемпионаты Европы могут потерять от 3,4 от 3,9 миллиарда евро из-за паузы в сезоне в связи с пандемией коронавируса, сообщает AFP со ссылкой на исследование агентства KPMG. Больше всего пострадают клубы Англии — не досчитаются около 1,25 миллиарда евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
AFP: европейские футбольные чемпионаты могут потерять €3,4 млрд из-за остановки турниров
ТАСС Спорт18 марта в 17:38
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Политика
ЦИК расскажет о профилактике коронавируса на голосовании по поправкам
ЦИК РФ намерен на следующей неделе провести подробный инструктаж с регионами по профилактике коронавируса при общероссийском голосовании по поправке в конституцию, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Происшествия
Звезда «Кадетства» Кирилл Емельянов задержан за избиение врачей
Общество
Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета
15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
ФСБ выявила в ряде регионов России ячейку ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности выявили в Крыму, Ростовской области и Республике Коми ячейку финансистов террористической организации "Исламское государство".
Экономика
Правительство вводит отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Начиная с марта, на три месяца вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка для оплаты арендных платежей за государственное и муниципальное имущество.
Политика
Шнуров ответил Жириновскому на критику за слова о Крыме
Музыкант Сергей Шнуров ответил депутату ЛДПР Владимиру Жириновскому на критику за слова о полуострове Крым.
Гаджеты
Apple ограничила продажи iPhone до двух в одни руки
Американская корпорация Apple ввела ограничения на покупку iPhone в своих онлайн-магазинах во многих странах, в том числе в Соединённых Штатах и Китае.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Транспорт
Пассажиры атаковали трамваи из-за транспортного коллапса на Украине
В Харькове разъяренные транспортным коллапсом пассажиры атаковали трамваи.
Общество
В Самаре назвали сообщения о смерти женщины от коронавируса фейком
По информации оперштаба, речь идет о сообщении, в котором говорится, что в Самаре женщина в возрасте якобы умерла от запущенной стадии пневмонии, при этом у нее был обнаружен коронавирус.
Армия и оружие
National Interest назвал основные преимущества танка Т-14 «Армата»
Эксперты издания The National Interest вновь обратились к новому российскому танку «Армата», отметив его особенности по сравнению с прошлым поколением разработок.
Политика
Больше 100 тысяч россиян подписались против поправок в Конституцию
Около 100 тысяч жителей России активно протестуют против поправок в Конституцию.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Экономика
АТОР попросила ЦБ повлиять на отказывающих продлевать договоры страховщиков
Отказ страховщиков продлевать действующие договоры в АТОР считают безответственным действием, из-за которого большинство туроператоров не смогут исполнить обязательства перед миллионами россиян.
Происшествия
Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета
В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Общество
По числу жертв коронавируса Италия опередила Китай
По числу погибших от нового коронавируса Италия опередила Китай. Об этом свидетельствуют отчетные данные обеих стран.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Авто
Lada 4x4 превратили в пикап для бездорожья
Дочерняя компания АвтоВАЗа "ВИС-Авто" представила тяжелый снегоболотоход-пикап с огромными шинами низкого давления.
Здоровье
В Ивановской области ужесточили меры против коронавируса
Меры по недопущению распространения коронавируса в Ивановской области ужесточили.
Происшествия
На Кубани выявили еще два случая заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены ещё два заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.
Политика
Конституционный суд России опубликовал статью о «политических шлюхах»
На сайте Конституционного суда России 19 марта разместили статью, содержащую обсценную лексику и критику в адрес противников поправок в основной закон страны.
Гаджеты
Microsoft представила DirectX 12 Ultimate
Общество
В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки
За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Общество
В России выздоровели уже девять заразившихся коронавирусом
Число выписанных из больниц пациентов, у которых ранее была выявлена новая коронавирусная инфекция, возросло в России до девяти.
Происшествия
Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Общество
Проект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно.