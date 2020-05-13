Текст подписали представители более 400 объединений из разных стран. «Ультрас» - против возобновления чемпионатов при пустых трибунах. Они видят в таком решении лишь экономические интересы воротил футбольного бизнеса.

Европейские фанаты выступили против возобновления футбола без зрителей

Происшествия Самолет футбольного клуба «Зенит» подал сигнал тревоги Самолет футбольного клуба «Зенит», летящий из Санкт-Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги в воздухе и вернулся в Пулково. 26

Общество Соцработникам доплатят «собянинские» 25 тысяч рублей Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, доплату в размере 25 тысяч рублей за каждый месяц выдадут социальным работникам, осуществляющим надомное обслуживание и трудящимся в стационарных учреждениях. 90

Общество Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение. 877

Футбол Дзюба назвал лучшего нападающего в истории Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассказал, какого футболиста считает лучшим форвардом в истории, передает "Матч ТВ".

Общество Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно. 668

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 6

Политика Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль» Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. 13

Футбол В ближайшие дни «Локомотив» объявит об уходе Семина 14-15 мая ФК «Локомотив» официально объявит об уходе нынешнего главного тренера Юрия Семина.

Футбол ФИФА узнала о применении допинга футболистами сборной России В числе предполагаемых нарушителей — 36 российских футболистов, пишет Daily Mail.

Общество Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией. 1,5K

Общество Власти Петербурга утвердили выплаты на покупку масок и перчаток Власти Санкт-Петербурга утвердили единовременную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям с детьми и инвалидами на покупку масок и перчаток. 578

Авто Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой. 45

Наука Объяснен самый распространенный симптом коронавируса По некоторым данным, потеря обоняния — самый распространенный симптом заражения коронавирусом, который может проявляться при отсутствии жара и кашля. 22

Экономика Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт. 251

Общество В Италии выздоровели больше половины заболевших коронавирусом О положительной динамике по заболеваемости коронавирусом в Италии стало известно в среду, 13 мая, после информации от службы гражданской обороны страны, передает РИА Новости.