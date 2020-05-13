Коронавирус
РидусЕвропейские фанаты выступили против возобновления футбола без зрителей
Текст подписали представители более 400 объединений из разных стран. «Ультрас» - против возобновления чемпионатов при пустых трибунах. Они видят в таком решении лишь экономические интересы воротил футбольного бизнеса.
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 16:47, Ашберн
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Политика
В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы.
РИА Новости 15:10
Общество
Первый зампред ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусом
Первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе банка.
RT на русском 15:15
Политика
Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций
Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.
Известия 14:14
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Армия и оружие
Высокоскоростной вертолёт SB-1 Defiant: в США показали видео разворота и манёвров
Напомним, что первый полет прототипа высокоскоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant состоялся 21 марта 2019 года.
Военное обозрение 10:20
Финансы
Нерезиденты в апреле втрое сократили покупки валюты
Всего за два месяца (с 11 марта по 11 мая) ЦБ продал валюты на 569,5 млрд руб.
Ведомости 13:43
Происшествия
Заявивших на насильника девушек не оштрафуют за нарушение самоизоляции
Ранее стало известно, что мужчина в Красноярске похитил у двух девушек украшения и сотовые телефоны.
Телеканал 360° 03:38
Космос
СМИ сообщили об угрозе падения на Нью-Йорк ступени китайской ракеты
Неконтролируемое схождение с орбиты основной ступени китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5В» могло привести к падению ее обломков на Нью-Йорк.
Профиль 15:31
Общество
Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети
Газета.Ru 04:53
Политика
МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Футбол
В «Локомотиве» прокомментировали информацию об отставке Семина
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию об отставке главного тренера команды Юрия Семина, передает Sport24.
Газета.Ru 12:36
Здоровье
Королев стал новым антилидером по коронавирусу в Подмосковье
По данным на среду, число заболевших в Королеве достигло 1259 человек. За сутки здесь выявили 75 новых случаев - больше всего в области.
Подмосковье Сегодня 07:54
Авто
Стартовали продажи нового внедорожного грузовика «Садко NEXT»
«Группа ГАЗ» начала продажи нового поколения внедорожных грузовиков «Садко Next» с удлиненной колесной базой и с двойной кабиной.
Автоновости дня 08:55
Шоу-бизнес
Башаров душил жену, когда она была на третьем месяце беременности
Елизавета Шевыркова после развода с актером Маратом Башаровым не комментировала сообщения о домашнем насилии в их семье.
Shraibikus News 13:26
Кино
Актеры и создатели фильма «Назад в будущее» воссоединились
Создатели научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» и исполнители главных ролей приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада «Reunited apart» в формате видеоконференции.
Профиль 04:45
Здоровье
Специалисты Роспотребнадзора делятся опытом с приднестровскими врачами
В Приднестровье прибыла делегация Роспотребнадзора, чтобы поделиться практическим опытом борьбы с коронавирусом.
Евразия Daily 14:51
Экономика
ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не собирается вводить отрицательную базовую процентную ставку и даже не рассматривает этот вопрос.
ТАСС 09:40
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии в Москве
Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в тяжелом состоянии.
Газета.Ru 14:15
Фигурное катание
Перешедший к Плющенко тренер обратился к Тутберидзе
Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов, который ранее перешел в команду олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, обратился к своей бывшей коллеге Этери Тутберидзе в своем Instagram-аккаунте, поблагодарив ее за все.
Rambler News Service 05:43
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Политика
СНБО Украины продлил санкции против российских социальных сетей
СНБО Украины принял решение продлить санкции против компаний "Яндекс", Mail.ru и других, сообщает ТАСС.
ПолитРоссия 13:07
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня 02:26
Происшествия
Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме
Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
Вести.Ru 16:30
Общество
Сайт «Бессмертного полка» атаковали хакеры
9 мая т.г. сайт подвергся хакерским атакам, в результате которых злоумышленники пытались сорвать трансляцию.
ГТРК Владимир 09:50
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
Религия
Двое священников умерли от коронавируса
Клирик столичного храма Троицы Живоначальной в Конькове протоиерей Алексий Пеньков и клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии иеромонах Петр (Грибов) скончались от COVID-19, сообщается в среду в Telegram-канале Рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 14:29
Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 16:23
Наука
Ученые выяснили, что помогает млекопитающим учиться на чужих ошибках
ТАСС Наука вчера в 14:19