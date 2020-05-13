Коронавирус

РидусРидусЕвропейские фанаты выступили против возобновления футбола без зрителей

Текст подписали представители более 400 объединений из разных стран. «Ультрас» - против возобновления чемпионатов при пустых трибунах. Они видят в таком решении лишь экономические интересы воротил футбольного бизнеса.
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Фанатские объединения выступили против возобновления сезона без зрителей

Газета.Ru15:35

Фанатские объединения выступили против возобновления сезона без зрителей

Советский спорт15:29

Фанатские объединения выступили против возобновления сезона без зрителей

РИА Новости14:57

«Возобновление сезона нужно лишь для обогащения». 400+ фанатских группировок выступили против футбола во время пандемии

Бомбардир.ру15:11

Более 400 фанатских объединений выступили против возобновления сезона

ProstoProSport13:45

Более 400 фанатских группировок Европы выступило против возобновления сезона

Чемпионат13:10

Фанаты 150 европейских клубов призывают УЕФА и лиги не возобновлять соревнования

Евро-футбол.ру08:23
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Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
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Политика

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы.
РИА Новости 15:10
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Общество

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусом

Первый заместитель председателя правления ВТБ Юрий Соловьёв госпитализирован с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в пресс-службе банка.
RT на русском 15:15
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Политика

Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций

Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.
Известия 14:14
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Общество

Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
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Армия и оружие

Высокоскоростной вертолёт SB-1 Defiant: в США показали видео разворота и манёвров

Напомним, что первый полет прототипа высокоскоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant состоялся 21 марта 2019 года.
Военное обозрение 10:20
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Финансы

Нерезиденты в апреле втрое сократили покупки валюты

Всего за два месяца (с 11 марта по 11 мая) ЦБ продал валюты на 569,5 млрд руб.
Ведомости 13:43
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Происшествия

Заявивших на насильника девушек не оштрафуют за нарушение самоизоляции

Ранее стало известно, что мужчина в Красноярске похитил у двух девушек украшения и сотовые телефоны.
Телеканал 360° 03:38
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Космос

СМИ сообщили об угрозе падения на Нью-Йорк ступени китайской ракеты

Неконтролируемое схождение с орбиты основной ступени китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5В» могло привести к падению ее обломков на Нью-Йорк.
Профиль 15:31
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети

Газета.Ru 04:53
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Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
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Футбол

В «Локомотиве» прокомментировали информацию об отставке Семина

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию об отставке главного тренера команды Юрия Семина, передает Sport24.
Газета.Ru 12:36
Здоровье

Королев стал новым антилидером по коронавирусу в Подмосковье

По данным на среду, число заболевших в Королеве достигло 1259 человек. За сутки здесь выявили 75 новых случаев - больше всего в области.
Подмосковье Сегодня 07:54
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Авто

Стартовали продажи нового внедорожного грузовика «Садко NEXT»

«Группа ГАЗ» начала продажи нового поколения внедорожных грузовиков «Садко Next» с удлиненной колесной базой и с двойной кабиной.
Автоновости дня 08:55
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Шоу-бизнес

Башаров душил жену, когда она была на третьем месяце беременности

Елизавета Шевыркова после развода с актером Маратом Башаровым не комментировала сообщения о домашнем насилии в их семье.
Shraibikus News 13:26
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Кино

Актеры и создатели фильма «Назад в будущее» воссоединились

Создатели научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» и исполнители главных ролей приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада «Reunited apart» в формате видеоконференции.
Профиль 04:45
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Здоровье

Специалисты Роспотребнадзора делятся опытом с приднестровскими врачами

В Приднестровье прибыла делегация Роспотребнадзора, чтобы поделиться практическим опытом борьбы с коронавирусом.
Евразия Daily 14:51
Экономика

ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не собирается вводить отрицательную базовую процентную ставку и даже не рассматривает этот вопрос.
ТАСС 09:40
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии в Москве

Отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап находится в тяжелом состоянии.
Газета.Ru 14:15
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Фигурное катание

Перешедший к Плющенко тренер обратился к Тутберидзе

Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов, который ранее перешел в команду олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, обратился к своей бывшей коллеге Этери Тутберидзе в своем Instagram-аккаунте, поблагодарив ее за все.
Rambler News Service 05:43
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Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
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Политика

СНБО Украины продлил санкции против российских социальных сетей

СНБО Украины принял решение продлить санкции против компаний "Яндекс", Mail.ru и других, сообщает ТАСС.
ПолитРоссия 13:07
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции

Экономика сегодня 02:26
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Происшествия

Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме

Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
Вести.Ru 16:30
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Общество

Сайт «Бессмертного полка» атаковали хакеры

9 мая т.г. сайт подвергся хакерским атакам, в результате которых злоумышленники пытались сорвать трансляцию.
ГТРК Владимир 09:50
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Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
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Религия

Двое священников умерли от коронавируса

Клирик столичного храма Троицы Живоначальной в Конькове протоиерей Алексий Пеньков и клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии иеромонах Петр (Грибов) скончались от COVID-19, сообщается в среду в Telegram-канале Рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 14:29
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
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Происшествия

На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 16:23
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Наука

Ученые выяснили, что помогает млекопитающим учиться на чужих ошибках

ТАСС Наука вчера в 14:19
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Как работают Яндекс.Новости?
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