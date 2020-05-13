Текст подписали представители более 400 объединений из разных стран. «Ультрас» - против возобновления чемпионатов при пустых трибунах. Они видят в таком решении лишь экономические интересы воротил футбольного бизнеса.

Европейские фанаты выступили против возобновления футбола без зрителей

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