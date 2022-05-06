К тому же критики считают, что вместо того, чтобы переводить сельскохозяйственные культуры ради газа, фермеры должны выращивать продукты питания, особенно на фоне стремительного роста цен в результате конфликта на Украине, одной из мировых житниц.
С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышла группа украинских националистов с белым флагом, сообщил 7 мая политический деятель и активист Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский.
Конашенков добавил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в подконтрольном Киеву районе города Артемовск в ДНР.