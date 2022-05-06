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Европейские фермеры переходят на биогаз, чтобы компенсировать российскую энергию

К тому же критики считают, что вместо того, чтобы переводить сельскохозяйственные культуры ради газа, фермеры должны выращивать продукты питания, особенно на фоне стремительного роста цен в результате конфликта на Украине, одной из мировых житниц.
ИноСМИ
Газ с нового завода удовлетворит потребности двух тысяч семей.
ИноСМИ
Груды сельскохозяйственных отходов готовы для загрузки в пузырящиеся бродильные чаны гигантского размера — пшеничные отруби, жмых сахарной свеклы, луковая шелуха и даже куриный помет.
ИноСМИ
Озимый ячмень, специально выращенный для производства газа, будет составлять около 80% органического материала, ежедневно поступающего на завод.
IT-World

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Французские фермеры борются с российским газом
IT-World08:44
Европейские фермеры переходят на биогаз, чтобы компенсировать российскую энергию
ИноСМИ17:49
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