Эксперты связывают это с резким падением общемировых цен на нефть и ситуацией вокруг коронавируса. Напомним, Россия вышла из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, из-за чего последующие цены на нефть резко обрушились.

Биржи в Европе упали после обвала цен на нефть

Шоу-бизнес Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.

Общество В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.

Происшествия В ДТП в Смоленской области погибли три человека ДТП в городе Сычовка Смоленской области стало причиной гибели трех человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.

Космос Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Общество В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.

Экономика Коронавирус спровоцировал обвал цен на нефть и ударил по курсу рубля Рубль резко подешевел по отношению к доллару и евро на фоне падения цен на нефть, вызванного в основном новым коронавирусом в Китае, сообщает 9 марта РБК со ссылкой на экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софью Донец.

Общество На выплаты к годовщине Победы выделили более 62 миллиардов рублей Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 62 миллиардов рублей на единовременные выплаты некоторым категориям граждан РФ в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Энергетика Саудиты объявили нефтяную войну России: цены рухнули Финансовое издание Financial Times заявляет, что Саудовская Аравия объявила России нефтяную войну и нынешний обвал — только начало.

Гаджеты Redmi показала LCD-экран со встроенным дактилоскопическим сканером Генеральный директор Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) сообщил о том, что компания готова к выводу на рынок смартфонов, оснащённых LCD-дисплеями со встроенным сенсором отпечатков пальцев.

Шоу-бизнес Степаненко пошутила о разводе с Петросяном Артистка Елена Степаненко во время своего концерта пошутила на тему развода с экс-супругом Евгением Петросяном.