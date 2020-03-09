Экономика
Гудвилл.онлайнБиржи в Европе упали после обвала цен на нефть
Эксперты связывают это с резким падением общемировых цен на нефть и ситуацией вокруг коронавируса. Напомним, Россия вышла из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, из-за чего последующие цены на нефть резко обрушились.
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Энергетика
Мировые цены на нефть замедлили падение
Нефть марки Brent пробила прежний минимум в $31,38 за баррель, продолжив падение.
Спорт
Церемония зажжения олимпийского огня в Греции состоится без зрителей
Церемония зажжения олимпийского огня в Греции состоится без зрителей из-за вспышки коронавируса, сообщает ТАСС.
Политика
Эрдоган заявил о праве Турции на военные действия в Сирии
Анкара собственными военными ресурсами добьется целей операции "Весенний щит", если "Москва не выполнит обязательства по Сирии", предупредил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ушла на карантин из-за коронавируса
Популярная ведущая и продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеоролик, в котором рассказала о вынужденном заточении вследствие коронавируса.
Общество
В Москве зафиксировали три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции зафиксированы в России за минувшие сутки, все три - в Москве у граждан РФ, побывавших в Италии, сообщает в понедельник оперативный штаб.
Происшествия
Россиянин попал под автоматный расстрел и даже не дернулся
Видеозапись с невозмутимым россиянином появилась в Telegram-канале Life Shot.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в 2020 году в России
Температурный коридор составит +21-26°C, +22-27°C. Тишковец добавил, что в этом году будет нормальная летняя погода, ожидаются также ливни, грозы и град.
Происшествия
В ДТП в Смоленской области погибли три человека
ДТП в городе Сычовка Смоленской области стало причиной гибели трех человек, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по региону Наталья Гуреева.
Энергетика
В МЭА назвали условия для падения добычи сланцевой нефти в США
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол предрек падение добычи сланцевой нефти в США в случае, если цена на нефть упадет ниже $25 за баррель.
Армия и оружие
Мирные жители в Сирии забросали бронетехнику американцев камнями
Недовольство оккупационной политикой Вашингтона вновь высказали мирные жители Сирии. Они забросали камнями бронетехнику американцев.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира в Норвегии
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Космос
Опубликовано фото нового марсохода NASA Perseverance
Фотография нового подвижного аппарата для изучения поверхности Марса опубликована Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Общество
В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Происшествия
Пропавшую в Тверской области девочку нашли мертвой
Спасатели обнаружили в Тверской области тело пропавшей ранее девочки 2013 года рождения.
Экономика
В Белоруссии прокомментировали падение цен на нефть
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас прокомментировал падение цен на нефть, передает корреспондент The Moscow Post.
Экономика
Коронавирус спровоцировал обвал цен на нефть и ударил по курсу рубля
Рубль резко подешевел по отношению к доллару и евро на фоне падения цен на нефть, вызванного в основном новым коронавирусом в Китае, сообщает 9 марта РБК со ссылкой на экономиста «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софью Донец.
Общество
На выплаты к годовщине Победы выделили более 62 миллиардов рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 62 миллиардов рублей на единовременные выплаты некоторым категориям граждан РФ в связи с 75-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Энергетика
Саудиты объявили нефтяную войну России: цены рухнули
Финансовое издание Financial Times заявляет, что Саудовская Аравия объявила России нефтяную войну и нынешний обвал — только начало.
Гаджеты
Redmi показала LCD-экран со встроенным дактилоскопическим сканером
Генеральный директор Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) сообщил о том, что компания готова к выводу на рынок смартфонов, оснащённых LCD-дисплеями со встроенным сенсором отпечатков пальцев.
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Контиолахти
Тренерский штаб сборной России огласил состав команды на восьмой этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Шоу-бизнес
Степаненко пошутила о разводе с Петросяном
Артистка Елена Степаненко во время своего концерта пошутила на тему развода с экс-супругом Евгением Петросяном.
Футбол
Акинфеев отбил пенальти в исполнении Еременко
На 21-й минуте Акинфеев отразил пенальти в исполнении Романа Еременко.
Технологии
Бенчмарк AnTuTu удалён из Google Play
Представитель AnTuTu подтвердил, что 7 марта компания получила от Google письмо, в котором сообщалось, что AnTuTu является частью Cheetah Mobile, поэтому все её приложения удалены из магазина приложений.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Единоборства