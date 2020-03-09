Экономика

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнБиржи в Европе упали после обвала цен на нефть

Эксперты связывают это с резким падением общемировых цен на нефть и ситуацией вокруг коронавируса. Напомним, Россия вышла из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, из-за чего последующие цены на нефть резко обрушились.
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Более 80 близких погибших при крушении MH17 потребуют компенсацию

Председательствующий судья в Окружном суде Гааги заявил, что 84 родственника погибших в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых в рамках дела.
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Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
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Как сообщает The Athletic, из-за распространения коронавируса COVID-19 под угрозой оказался чемпионский парад мерсисайдцев, который был запланирован на 18 мая и должен был собрать на улицах города примерно 1 млн человек.
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Российские и турецкие военные 10 марта обсудят ситуацию в Идлибе

В понедельник Министерство национальной обороны Турции заявило, что переговоры с участием военной делегации из России по ситуации в Идлибе начнутся в Анкаре 10 марта.
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Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
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К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов

Частое использование компьютеров и смартфонов вызывает переутомление головного мозга, что приводит к развитию депрессии и маразма у обладателя устройства, сообщается в пресс-релизе в журнале Nikkei Style.
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Общество

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
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Мирный житель ранен в Горловке после обстрела со стороны Украины

Pravda.Ru 05:37
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Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
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На премьер-министра Судана совершено покушение

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Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол

В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
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«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Газета.Ru вчера в 12:43
Энергетика

Страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти

Страны участники ОПЕК не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти, передает ОТР сообщение агентства Reuters.
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Общество

Жители России увидят суперлуние 9 марта

Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
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Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

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Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30

Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
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Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова об уличных боях

Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор отреагировал в своём Twitter на пресс-конференцию Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
News.ru вчера в 16:48
Происшествия

В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля

В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
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Шоу-бизнес

Сергей Полунин и Елена Ильиных выбрали странное имя для сына

7 марта Елена Ильиных и Сергей Полунин объявили о том, что впервые стали родителями.
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Общество

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом COVID-19 во время визита на север Италии.
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Технологии

Приставка Xbox Series X получит специальный аудиопроцессор

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале эксперты Jefferies Group заявили, что выпуск консоли Xbox Series X может быть отложен на месяц из-за вспышки коронавируса.
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Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
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Симоньян рассказала, что думают о кризисе «люди, которые управляют страной»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пообщалась с людьми, «которые управляют тем, что происходит в стране», и рассказала, почему не следует паниковать из-за снижения цен на нефть.
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Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
ТАСС вчера в 05:13
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В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки

"При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства По данным пресс-службы управления СК по региону, вечером 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять на улице, но обратно не пришла.
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Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%

В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
ФАН вчера в 22:24
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