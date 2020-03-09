Экономика
Гудвилл.онлайнБиржи в Европе упали после обвала цен на нефть
Эксперты связывают это с резким падением общемировых цен на нефть и ситуацией вокруг коронавируса. Напомним, Россия вышла из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, из-за чего последующие цены на нефть резко обрушились.
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Происшествия
Более 80 близких погибших при крушении MH17 потребуют компенсацию
Председательствующий судья в Окружном суде Гааги заявил, что 84 родственника погибших в результате крушения малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе намерены добиваться денежной компенсации от обвиняемых в рамках дела.
Экономика
Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Футбол
«Ливерпуль» может остаться без чемпионского парада из-за коронавируса
Как сообщает The Athletic, из-за распространения коронавируса COVID-19 под угрозой оказался чемпионский парад мерсисайдцев, который был запланирован на 18 мая и должен был собрать на улицах города примерно 1 млн человек.
Армия и оружие
Российские и турецкие военные 10 марта обсудят ситуацию в Идлибе
В понедельник Министерство национальной обороны Турции заявило, что переговоры с участием военной делегации из России по ситуации в Идлибе начнутся в Анкаре 10 марта.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Технологии
К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов
Частое использование компьютеров и смартфонов вызывает переутомление головного мозга, что приводит к развитию депрессии и маразма у обладателя устройства, сообщается в пресс-релизе в журнале Nikkei Style.
Общество
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Энергетика
Страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти
Страны участники ОПЕК не смогли договориться о новом сокращении добычи нефти, передает ОТР сообщение агентства Reuters.
Наука
В России создали систему, которая не даст водителю уснуть за рулем
Общество
Жители России увидят суперлуние 9 марта
Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
Происшествия
Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи
Экономика
Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Единоборства
Макгрегор высмеял слова Нурмагомедова об уличных боях
Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор отреагировал в своём Twitter на пресс-конференцию Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.
Происшествия
В Нарьян-Маре найден мертвым начальник регионального наркоконтроля
В Нарьян-Маре проводится проверка по факту смерти начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Ненецкому автономному округу (НАО).
Шоу-бизнес
Сергей Полунин и Елена Ильиных выбрали странное имя для сына
7 марта Елена Ильиных и Сергей Полунин объявили о том, что впервые стали родителями.
Общество
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом
Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом COVID-19 во время визита на север Италии.
Технологии
Приставка Xbox Series X получит специальный аудиопроцессор
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале эксперты Jefferies Group заявили, что выпуск консоли Xbox Series X может быть отложен на месяц из-за вспышки коронавируса.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Экономика
Симоньян рассказала, что думают о кризисе «люди, которые управляют страной»
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пообщалась с людьми, «которые управляют тем, что происходит в стране», и рассказала, почему не следует паниковать из-за снижения цен на нефть.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
Происшествия
В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки
"При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства По данным пресс-службы управления СК по региону, вечером 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять на улице, но обратно не пришла.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Энергетика
Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%
В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.