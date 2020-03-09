Ведущие европейские индексы упали после того, как рухнули цены на нефть. Об этом свидетельствуют данные биржи по состоянию на утро понедельника.

Ведущие европейские биржи упали после снижения цен на нефть

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