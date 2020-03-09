Экономика
ФАНВедущие европейские биржи упали после снижения цен на нефть
Ведущие европейские индексы упали после того, как рухнули цены на нефть. Об этом свидетельствуют данные биржи по состоянию на утро понедельника.
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Общество
В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Футбол
«Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Энергетика
WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
Происшествия
В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек
Энергетика
Fitch: падение цен на нефть до $30 грозит России бюджетным дефицитом
Цены на нефть в понедельник упали более чем на 30% после заседания ОПЕК+, на котором страны не смогли продлить договоренности по сокращению добычи.
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь впервые показала лицо сына от Евгения Цыганова
Екатерина Чеснокова / РИА "Новости" Актриса Юлия Снигирь впервые показала поклонникам лицо сына от ее коллеги Евгения Цыганова.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Единоборства
Конор МакГрегор высмеял Хабиба Нурмагомедова за слова об уличных боях
«Уличный бой», - написал МакГрегор в Твиттер, опубликовав фото Нурмагомедова в момент нападения ирландской команды на автобус в Бруклине.
Футбол
Роналдиньо оставили под стражей
Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо будет оставлен под стражей на время следствия.
Происшествия
Полицейский из Бурятии избил учительницу из-за воздушных шариков
Одна из учительниц сделала замечание, он оставил шарики в покое, но когда женщина пошла на танцпол, ударил ее в лицо, взял за волосы и поволок к выходу из кафе, рассказал прокурор Дульдургинского района Алексей Иванов.
Музыка
В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения
Экономика
Биржевые торги в Нью-Йорке приостановили после обвала
Торги на фондовой бирже Нью-Йорка приостановлены после падения индекса DOW JONES на 7%. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Энергетика
Саудиты объявили нефтяную войну России: цены рухнули
Финансовое издание Financial Times заявляет, что Саудовская Аравия объявила России нефтяную войну и нынешний обвал — только начало.
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Происшествия
Новосибирец, которого не остановил огонь из автомата, попал на видео
В Новосибирске вечером 8 марта произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них открыл стрельбу, сообщает издание "Новосибирск онлайн".
Авто
Британские компании готовы потратить £12 млрд на электромобили
За 2020 год немецкая компания планирует потратить 1,5 млрд евро на создание производства электромобилей в Китае.
Экономика
Tesco продала свой азиатский бизнес за $10,6 млрд
Активы Tesco были оценены в $10,6 млрд, что делает сделку крупнейшей в истории Таиланда.
Армия и оружие
На Камчатке сформированы противолодочные ударные группы
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Происшествия
На премьер-министра Судана совершено покушение
В столице Судана Хартуме совершено покушение на премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, сообщает ТАСС.
Политика
Путин определил полномочия Медведева в Совбезе
Владимир Путин заявлял тогда, что специально для Медведева учредит новую должность заместителя председателя Совбеза, где он будет заниматься вопросами безопасности и обороноспособности страны.
Общество
Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией
Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией, заявил журналистам в понедельник премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Музыка
Коронавирус ударил по шоу-бизнесу
По прогнозам Пригожина, в связи с ограничениями, вызванными мерами по предотвращению распространения коронавируса с большой долей вероятности сорвутся концерты многих отечественных и зарубежных звезд эстрады, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Общество
В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз официально выйдут в свет
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл посетили Лондон, где сегодня в последний раз официально выйдут в свет.
Армия и оружие
Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе
Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.