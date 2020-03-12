Ключевые индексы европейских бирж на открытии торгов упали более чем на 5%. Обвал произошел после введения запрета на въезд в США из стран Евросоюза. Такая ситуация на биржах наблюдалась в первые часы торгов. Наиболее существенное падение отмечено по немецкому индексу DAX.

Европейские индексы обвалились после запрета на въезд в США

Здоровье Названа самая простая защита от коронавируса По мнению экспертов, в роли самой эффективной защиты от коронавируса выступает довольно простое занятие – последовательное укрепление иммунитета с помощью определенных пимщевых продуктов.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Музыка Группа Little Big представила песню для Евровидения Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.

Шоу-бизнес Пелагея получила звание заслуженной артистки России В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.

Спорт Президент МОК не исключает отмены Олимпийских игр Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не стал полностью исключать возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио — 2020 из-за пандемии коронавируса.

Политика Захарова оценила начало судебного процесса по делу MH17 Россия скептически отнеслась к представленным в суде доказательства о ее причастности к сбитому МН17 / Мария Захарова заявила, что утверждения о причастности РФ не имеют никаких оснований По словам представителя МИД РФ, сторона обвинения "бесцеремонно" форсирует рассмотрение дела.

Общество «Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.

Финансы Токийская биржа продолжает падение Как сообщало ИА REGNUM, утреннее падение индекса Nikkei продолжило начавшееся накануне обрушение мировых торговых площадок, произошедшее после объявления пандемии в связи с распространением коронавируса.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

Политика Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.

Армия и оружие У российской арктической базы всплыла американская подлодка По плану подлодка должна была пройти по курсу «база в штате в Коннектикут» — район Арктики, но всплыла рядом военной базы «Арктический Трилистник», которая принадлежит России.

Политика Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35 Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.

Авто Какие машины покупать в кризис: модели, которые лучше всего сохраняют капитал Если к 2023 году ситуация не изменится, то базовый Renault Sandero 2020 года выпуска стоимостью 596 тысяч рублей удастся продать примерно за полмиллиона — с учетом того, что машина не окажется в ДТП и будет в хорошем состоянии.