Финансы

КомпанияКомпанияЕвропейские индексы обвалились после запрета на въезд в США

Ключевые индексы европейских бирж на открытии торгов упали более чем на 5%. Обвал произошел после введения запрета на въезд в США из стран Евросоюза. Такая ситуация на биржах наблюдалась в первые часы торгов. Наиболее существенное падение отмечено по немецкому индексу DAX.
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США обвалили главные биржи Европы

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Биржи Европы обрушились на 11-16,6% на итогах заседания ЕЦБ и запрете на въезд в США

ПРАЙМ12:49
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Делегации военных ведомств более 130 иностранных государств приглашены на Международный военно-технический форум «Армия-2020», 12 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.
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Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
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Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
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В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Дональд Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

Попасть в страну не смогут даже американцы, если они посетили Шенген. Дональд Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы.
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Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области

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«Диснейленд» в Калифорнии закроют из-за коронавируса

"Диснейленд", расположенный в США (штат Калифорния) будет закрыт с субботы, 14 марта, в связи с вспышкой коронавируса нового типа.
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Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети

В сети появились новые сведения о выходе очередной игры из серии Call of Duty.
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Мосгордума поддержала поправки в Конституцию

В четверг, 12 марта, Мосгордума поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию.
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Захарова оценила начало судебного процесса по делу MH17

Россия скептически отнеслась к представленным в суде доказательства о ее причастности к сбитому МН17 / Мария Захарова заявила, что утверждения о причастности РФ не имеют никаких оснований По словам представителя МИД РФ, сторона обвинения "бесцеремонно" форсирует рассмотрение дела.
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«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах

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Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди будет проверен на коронавирус, утверждает The Sun.
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Появилась петиция о лишении Терешковой звания Почетного гражданина

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Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
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Названы четыре главные опасности коронавируса для России

Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
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Бучневич сравнял счет за 13 секунд до конца матча

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3 ОТ).
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В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
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Токийская биржа продолжает падение

Как сообщало ИА REGNUM, утреннее падение индекса Nikkei продолжило начавшееся накануне обрушение мировых торговых площадок, произошедшее после объявления пандемии в связи с распространением коронавируса.
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
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Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
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У российской арктической базы всплыла американская подлодка

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Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

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В Якутии депутат нарубил «дров» на уголовную статью и увольнение

Нюрба, Якутия, 13 марта 2020, 04:34 — REGNUM В Якутии осуждён депутат Нюрбинского района, начальник службы наземной охраны лесов за незаконную вырубку леса в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.
REGNUM 21:34
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