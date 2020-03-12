Финансы
КомпанияЕвропейские индексы обвалились после запрета на въезд в США
Ключевые индексы европейских бирж на открытии торгов упали более чем на 5%. Обвал произошел после введения запрета на въезд в США из стран Евросоюза. Такая ситуация на биржах наблюдалась в первые часы торгов. Наиболее существенное падение отмечено по немецкому индексу DAX.
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Комментарии
Здоровье
Названа самая простая защита от коронавируса
По мнению экспертов, в роли самой эффективной защиты от коронавируса выступает довольно простое занятие – последовательное укрепление иммунитета с помощью определенных пимщевых продуктов.
Армия и оружие
На форум «Армия-2020» приглашено более 100 иностранных делегаций
Делегации военных ведомств более 130 иностранных государств приглашены на Международный военно-технический форум «Армия-2020», 12 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Музыка
Группа Little Big представила песню для Евровидения
Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
Шоу-бизнес
Пелагея получила звание заслуженной артистки России
В октябре минувшего года фанатка из Томска Алевтина Киселева создала петицию с просьбой присвоить Пелагее звание заслуженной артистки России.
Спорт
Президент МОК не исключает отмены Олимпийских игр
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах не стал полностью исключать возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио — 2020 из-за пандемии коронавируса.
Общество
У жены премьер-министра Канады Трюдо подтвердился коронавирус
У супруги премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо обнаружили коронавирус COVID-19, передает Associated Press.
Финансы
Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля
Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля.
Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Политика
Дональд Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы
Попасть в страну не смогут даже американцы, если они посетили Шенген. Дональд Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Общество
«Диснейленд» в Калифорнии закроют из-за коронавируса
"Диснейленд", расположенный в США (штат Калифорния) будет закрыт с субботы, 14 марта, в связи с вспышкой коронавируса нового типа.
Киберспорт
Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети
В сети появились новые сведения о выходе очередной игры из серии Call of Duty.
Политика
Мосгордума поддержала поправки в Конституцию
В четверг, 12 марта, Мосгордума поддержала законопроект о внесении изменений в Конституцию.
Политика
Захарова оценила начало судебного процесса по делу MH17
Россия скептически отнеслась к представленным в суде доказательства о ее причастности к сбитому МН17 / Мария Захарова заявила, что утверждения о причастности РФ не имеют никаких оснований По словам представителя МИД РФ, сторона обвинения "бесцеремонно" форсирует рассмотрение дела.
Общество
«Аэрофлот» снизил тарифы на международных рейсах
Тарифы снижены на всех международных рейсах: общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снижается в среднем на 10%.
Футбол
Бенжамена Менди проверяют на коронавирус из-за родственника
Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди будет проверен на коронавирус, утверждает The Sun.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Хоккей
Бучневич сравнял счет за 13 секунд до конца матча
Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:3 ОТ).
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Финансы
Токийская биржа продолжает падение
Как сообщало ИА REGNUM, утреннее падение индекса Nikkei продолжило начавшееся накануне обрушение мировых торговых площадок, произошедшее после объявления пандемии в связи с распространением коронавируса.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Политика
Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции
Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Армия и оружие
У российской арктической базы всплыла американская подлодка
По плану подлодка должна была пройти по курсу «база в штате в Коннектикут» — район Арктики, но всплыла рядом военной базы «Арктический Трилистник», которая принадлежит России.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35
Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
Авто
Какие машины покупать в кризис: модели, которые лучше всего сохраняют капитал
Если к 2023 году ситуация не изменится, то базовый Renault Sandero 2020 года выпуска стоимостью 596 тысяч рублей удастся продать примерно за полмиллиона — с учетом того, что машина не окажется в ДТП и будет в хорошем состоянии.
Происшествия
В Якутии депутат нарубил «дров» на уголовную статью и увольнение
Нюрба, Якутия, 13 марта 2020, 04:34 — REGNUM В Якутии осуждён депутат Нюрбинского района, начальник службы наземной охраны лесов за незаконную вырубку леса в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.