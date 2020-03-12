Финансы
News.ruБиржи Европы упали на 10% после заседания ЕЦБ
Фондовые индексы стран Западной Европы упали по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
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Европейские биржи отреагировали на запрет въезда в США снижением котировок
Экономика сегоднявчера в 04:55
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Комментарии
Политика
Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии
Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Общество
В Казахстане обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
Политика
Путин прокомментировал высокие зарплаты глав госкомпаний
Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»
Политика
Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию
Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Общество
«Открытые медиа»: генерал ФСБ передал свой госномер сестре Мишустина
Глава службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал Алексей Седов передал свой автомобильный номер элитной серии АМР77 сестре Мишустина Наталии Стениной.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Общество
Консульство Чехии в Екатеринбурге приостановило выдачу виз
Консульство Чехии в Екатеринбурге приостановило выдачу виз В стране объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.
Общество
Суд в Германии отклонил иск против строительства газопровода Eugal
Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против строительства трубопровода Eugal, который будет принимать газ из «Северного потока-2», сообщает пресс-служба суда.
Экономика
Возможный рост бедности спрогнозировал Кудрин
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин дал прогноз относительно роста российской экономики при нынешней ситуациями с ценами на нефтяном рынке и курсом иностранной валюты.
Политика
Экс-мэр Махачкалы Саид Амиров попросил о помиловании
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Наука
Развитие друг друга ускорили нервные и мышечные клетки
Вещества, выделяемые мышечными клетками, ускорили формирование электрической активности, а также ее синхронизацию между нейронами.
Экономика
Назван очаг возможного финансового кризиса
Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Здоровье
Опубликована актуальная информация о коронавирусе
Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщает о 80 813 случаях заражения. Опубликована актуальная информация о коронавирусе.
Экономика
Цена на гаражи в Петербурге выросла на 7%
Самые дорогие в России гаражи продаются в Сочи (1,7 млн руб.), Владивостоке (625 тыс. руб.) и Москве (500 тыс. руб.), а дешевле всего они стоят в Челябинске (165 тыс. руб.), Волгограде и Омске (190 тыс. руб.) Ранее "Ъ" писал, что законопроект о "гаражной амнистии" разрабатывался Минэкономики совместно с Росреестром в течение двух лет.
Происшествия
В Петербурге храм обокрали более чем на 2 млн рублей
Были похищены 12 345 евро, 2965 долларов, 800 000 рублей, общая сумма ущерба (по курсам валют) составила 2 млн 12 тыс. 100 рублей.
Космос
Есть новая гипотеза о том, как Уран оказался на боку
Одна из особенностей Урана заключается в том, что он вращается по часовой стрелке.
Политика
«РИА Новости»: Россия пока не получала от Индонезии отказ от Су-35
Россия пока не получала от Индонезии уведомление об отказе от контракта на поставку истребителей Су-35, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Энергетика
Мировые цены на нефть уверенно растут
RT сообщает, что фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,18% - теперь за баррель этой марки дают до $33,28.
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Экономика
Российские бизнесмены потеряли за день более 15 миллиардов долларов
Больше всех из первой пятерки российских миллиардеров потерял Алекперов — 1,9 миллиарда, в результате его состояние составляет 14,4 миллиарда долларов.
Общество
Особый режим ввели в Татарстане из-за угрозы коронавируса
В Татарстане введен особый санитарно-эпидемиологический режим в связи с угрозой распространения коронавируса.
Здоровье
Коронавирус может приводить к мужскому бесплодию
Ученые Центра репродуктивной медицины Медицинского колледжа Тунцзи считают, что новый коронавирус может провоцировать мужское бесплодие и повреждать яички.
Шоу-бизнес
Меган Маркл воссоединилась с сыном Арчи в Канаде
После нескольких мероприятий в Лондоне герцогиня Сассекская вернулась в Канаду, где все эти дни её ждал их с принцем Гарри сын Арчи.
Экономика
Рынки США закрылись крупнейшим падением с 1987 года
На рынках США 12 марта произошел крупнейший с октября 1987 года обвал основных котировок.
Общество
Экс-главу Банка Москвы заочно приговорили к 14 годам колонии
Мещанский суд столицы заочно приговорил к 14 годам заключения бывшего президента ОАО "Банк Москвы" Андрея Бородина за присвоение более 14 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека, свадьбу сыграли в Крыму, от которого Поклонская избиралась в Госдуму.
Армия и оружие
Столкновение между джихадистами и местными жителями произошло на севере сирийского Идлиба
Согласно Telegram-каналу directorate4, конфликт начался после избиения боевиками одного из местных жителей недалеко от КПП на въезде в город Сармада.