Финансы

News.ruNews.ruБиржи Европы упали на 10% после заседания ЕЦБ

Фондовые индексы стран Западной Европы упали по итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
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