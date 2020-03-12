Финансы

КомпанияКомпанияЕвропейские индексы обвалились после запрета на въезд в США

Ключевые индексы европейских бирж на открытии торгов упали более чем на 5%. Обвал произошел после введения запрета на въезд в США из стран Евросоюза. Такая ситуация на биржах наблюдалась в первые часы торгов. Наиболее существенное падение отмечено по немецкому индексу DAX.
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Биржи Европы открылись ростом в пределах 6% после резкого обрушения днем ранее

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США обвалили главные биржи Европы

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Как отмечается, фотография на фоне тел умерших людей, сделанная Горнеевым совместно с оперуполномоченной того же отдела старшим лейтенантом полиции Татьяной Пурышевой, была обнаружена управлением собственной безопасности ГУ МВД.
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Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра в Москве

Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
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Президента РФ Владимира Путина задевает ситуация, когда руководство государственных компаний получает неимоверно высокие зарплаты.
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Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
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Палеонтологи нашли в бирманском янтаре останки самого крошечного динозавра - древний родственник птиц имел череп длиной в 15 мм.
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Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.
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Арбитр удалил восемь игроков в матче Кубка Либертадорес из-за драки

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Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что армия США могла завезти коронавирус в Ухань, призвав США "объяснить" и публиковать свои данные.
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Песков высказался о влиянии коронавируса на экономику России

Российская Федерация имеет задел прочности для нивелирования негативного влияния коронавируса на экономику страны.
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