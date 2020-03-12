Финансы
КомпанияЕвропейские индексы обвалились после запрета на въезд в США
Ключевые индексы европейских бирж на открытии торгов упали более чем на 5%. Обвал произошел после введения запрета на въезд в США из стран Евросоюза. Такая ситуация на биржах наблюдалась в первые часы торгов. Наиболее существенное падение отмечено по немецкому индексу DAX.
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Европейские биржи отреагировали на запрет въезда в США снижением котировок
Экономика сегоднявчера в 04:55
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Опубликована актуальная информация о коронавирусе на 13 марта
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В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
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Мужчина погиб в результате падения дерева из-за ветра на автомобиль на востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник Инцидент произошел на 1-й Мясниковской улице.
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Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
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Напомним, в конце января во время послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин выступил с инициативой внести поправки в Конституцию.
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Хусаинов рассказал, как уговаривал украинских футболистов играть за Россию
Бывший арбитр и администратор сборных СССР, СНГ и России Сергей Хусаинов поделился воспоминаниями о переходе украинских футболистов в российскую национальную команду после Евро-1992, на котором они представляли команду СНГ.
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Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись падением от 7,9% до 9,3%. Это худший показатель со времени так называемого черного понедельника в 1987 году.
Здоровье
Переболевшим коронавирусом мужчинам грозит бесплодие
В результате мужчине грозит бесплодие.
Наука
Останки самого маленького динозавра найдены в янтаре
Палеонтологи нашли в бирманском янтаре останки самого крошечного динозавра - древний родственник птиц имел череп длиной в 15 мм.
Общество
«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома
Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам приходить в офис только по необходимости и перейти в основном на удаленную работу из дома.
Футбол
Арбитр удалил восемь игроков в матче Кубка Либертадорес из-за драки
Матч второго тура группового этапа Кубка Либертадорес между бразильскими клубами "Гремио" и "Интернасьонал" завершился массовой дракой.
Политика
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Лукашенко рассказал о желающих подорвать стабильность Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недостатках во всех органах власти, в том числе и в милиции.
Политика
Песков высказался о влиянии коронавируса на экономику России
Российская Федерация имеет задел прочности для нивелирования негативного влияния коронавируса на экономику страны.
Общество
В Казахстане обнаружили коронавирус
Коронавирус обнаружили у двоих граждан Казахстана, они вернулись из Германии.
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Под Калининградом школьницу убило упавшим из-за урагана деревом
12-летнюю девочку насмерть придавило деревом, упавшим на тротуар в городе Гурьевске Калининградской области.
Энергетика
В МЭА назвали самые уязвимые страны в условиях падения цены на нефть
Ирак, Алжир и Нигерия больше всего пострадают от резкого падения цены на нефть.
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Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
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Bloomberg назвал сильные стороны России в нефтяной войне
Российские нефтяные компании благодаря одним из самых низких в мире производственных издержек, гибкой налоговой системе и свободно плавающему курсу рубля, могут продолжать свободно качать нефть даже при крайне неблагоприятном ценовом сценарии, пишет издание со ссылкой на аналитиков из Bank of America и Raiffeisen Bank.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО
Общество
ФСБ задержала в Подмосковье подделывавшую документы для мигрантов ОПГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье семь членов организованной преступной группы (ОПГ), подделывавших документы для мигрантов.
Происшествия