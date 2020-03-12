Финансы
КомпанияЕвропейские индексы обвалились после запрета на въезд в США
Ключевые индексы европейских бирж на открытии торгов упали более чем на 5%. Обвал произошел после введения запрета на въезд в США из стран Евросоюза. Такая ситуация на биржах наблюдалась в первые часы торгов. Наиболее существенное падение отмечено по немецкому индексу DAX.
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