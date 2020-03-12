Финансы

КомпанияКомпанияЕвропейские индексы обвалились после запрета на въезд в США

Ключевые индексы европейских бирж на открытии торгов упали более чем на 5%. Обвал произошел после введения запрета на въезд в США из стран Евросоюза. Такая ситуация на биржах наблюдалась в первые часы торгов. Наиболее существенное падение отмечено по немецкому индексу DAX.
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США обвалили главные биржи Европы

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Биржи Европы упали на 10% после заседания ЕЦБ

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Биржи Европы обрушились на 11-16,6% на итогах заседания ЕЦБ и запрете на въезд в США

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Европейские индексы обвалились после запрета на въезд в США

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Европейские биржи отреагировали на запрет въезда в США снижением котировок

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В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
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Биржа США закрылась с рекордным падением с 1987 года

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У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
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В Амурской области старшеклассник открыл стрельбу в школе

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