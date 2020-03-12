Финансы

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Ключевые индексы европейских бирж на открытии торгов упали более чем на 5%. Обвал произошел после введения запрета на въезд в США из стран Евросоюза. Такая ситуация на биржах наблюдалась в первые часы торгов. Наиболее существенное падение отмечено по немецкому индексу DAX.
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ПРАЙМвчера в 12:49
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Как сообщили в Роспотребнадзоре, нужно регулярно обрабатывать телефон антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом.
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Украина на две недели закроет границу для иностранцев

Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире нового коронавируса, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
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США закажут ракету-обманку для ПВО

Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
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Недавно в своем Instagram, Полина Гагарина рассказала о том, что прокатилась в московском метро – до работы.
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В Подмосковье замечен бронированный автомобиль Kirpi турецкого производства.
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Четыре человека — граждане России, Китая и Италии, у которых диагностировали новый коронавирус, выздоровели и выписаны из российских медучреждений.
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Путин высказался о высоких зарплатах глав госкорпораций

Владимир Путин заявил, что его беспокоит ситуация с высоким уровнем зарплат руководителей крупных корпораций с государственным участием.
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Итальянский актер снял видео с умершей от коронавируса сестрой

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Встреча советников глав стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) должна была состояться в четверг, однако была перенесена из-за распространения нового коронавируса.
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