Ключевые индексы европейских бирж на открытии торгов упали более чем на 5%. Обвал произошел после введения запрета на въезд в США из стран Евросоюза. Такая ситуация на биржах наблюдалась в первые часы торгов. Наиболее существенное падение отмечено по немецкому индексу DAX.

Европейские индексы обвалились после запрета на въезд в США

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