Финансы

КомпанияКомпанияЕвропейские индексы обвалились после запрета на въезд в США

Ключевые индексы европейских бирж на открытии торгов упали более чем на 5%. Обвал произошел после введения запрета на въезд в США из стран Евросоюза. Такая ситуация на биржах наблюдалась в первые часы торгов. Наиболее существенное падение отмечено по немецкому индексу DAX.
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Индекс Stoxx Europe 600 продемонстрировал рекордное в истории падение

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США обвалили главные биржи Европы

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Европейские индексы падают более чем на 5% после запрета на въезд в США

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Европейские биржи отреагировали на запрет въезда в США снижением котировок

Экономика сегоднявчера в 04:55
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