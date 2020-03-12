Финансы
КомпанияЕвропейские индексы обвалились после запрета на въезд в США
Ключевые индексы европейских бирж на открытии торгов упали более чем на 5%. Обвал произошел после введения запрета на въезд в США из стран Евросоюза. Такая ситуация на биржах наблюдалась в первые часы торгов. Наиболее существенное падение отмечено по немецкому индексу DAX.
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Европейские биржи отреагировали на запрет въезда в США снижением котировок
Экономика сегоднявчера в 04:55
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Комментарии
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как Владимира Путина защищают от болезней.
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Порошенко не пришел на допрос в Госбюро Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко в пятницу не пришел в Государственное бюро расследований, куда его вызвали на допрос, передает корреспондент РИА Новости.
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В Петербурге вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Санкт-Петербург и Ленинградская область вводят режим повышенной готовности из-за нового вируса. В Москве этот режим был введен 5 марта.
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80 лет назад закончилась Зимняя война между СССР и Финляндией
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ФСБ задержала в Подмосковье подделывавшую документы для мигрантов ОПГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Подмосковье семь членов организованной преступной группы (ОПГ), подделывавших документы для мигрантов.
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На сотрудников липецкого МЧС завели дело о получении взяток
Липецк, 12 марта 2020, 17:23 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
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«Яндекс» попросил сотрудников работать из дома
Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом.
Финансы
ЦБ назвал ослабление рубля существенным фактором для инфляции
Произошедшее ослабление рубля — краткосрочный проинфляционный фактор, сообщается в докладе Центробанка «Динамика потребительских цен» за февраль (*.pdf).
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
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Помпео: США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти". Соответствующий пост опубликовал в Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
Политика
Путин объяснил разницу между олигархами и современными бизнесменами
О разнице между олигархами и нынешними руководителями корпораций президент рассказал в тринадцатой серии видеоинтервью ТАСС.
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Число случаев заражения коронавирусом в Белоруссии выросло до 27
Число случаев заражения новым типом коронавируса в Белоруссии выросло до 27, сообщила в пятницу в Минске начальник главного управления организации медицинской помощи минздрава республики Елена Богдан.
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Наталья Поклонская рассказала о своем разводе
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.
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Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины
Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.
Энергетика
Bloomberg назвал главные преимущества России в нефтяной войне
Четыре фактора являются главными преимуществами России в нефтяной войне.
Общество
Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США
Анастасия Шубская, супруга капитана клуба НХЛ "Вашингтон" Александра Овечкина, рассказала о нехватке продуктов в супермаркетах в США из-за пандемии коронавируса.
Транспорт
РЖД отменяет поезда в Прагу из-за коронавируса
"РЖД отменяет поезда в Прагу с сегодняшнего дня", - сообщили в компании.
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Суд рассмотрит кассацию на приговор Кокорину и Мамаеву 20 апреля
Второй кассационный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осуждённым за хулиганство.
Здоровье
Мировые лидеры заявили о чрезвычайной опасности COVID-19
Премьер-министр Британии Борис Джонсон вообще призвал готовиться к самому худшему, и к тому, что будет много смертей: «Я должен быть на одном уровне с вами - больше семей, гораздо больше семей потеряют своих близких раньше времени».
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АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса
Чемпионат Англии по футболу был приостановлен до 4 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
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В Москве из-за упавшего на машину дерева погиб водитель
На востоке Москвы из-за сильного ветра дерево упало на автомобиль, в результате чего погиб его водитель.
Экономика
Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
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