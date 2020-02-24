Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЕвропейские индексы потеряли больше 3%

Европейские индексы потеряли больше 3% Резкое распространение эпидемии коронавируса в Европе вызвало распродажу акций. Европейские фондовые индексы в первой половине дня потеряли 3,5–4%.
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Американские индексы упали из-за угрозы пандемии

РБК09:48

Dow Jones потерял более 800 пунктов на фоне распространения нового коронавируса

ТАСС10:26

Европейские индексы потеряли больше 3%

Коммерсантъ10:18

Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса

Газета.Ru09:57

Биржи США падают в пределах 3% на опасениях вокруг коронавируса

ПРАЙМ10:01

Индексы американских бирж упали на 3% из-за опасений вокруг коронавируса

Говорит Москва09:49
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Футбол

В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой

Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
Спорт день за днем 09:54
Политика

Социологи зафиксировали падение рейтинга Зеленского почти на треть

Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского с сентября 2019 по февраль 2020 года снизился практически на одну треть.
РБК 09:13
Политика

Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
РИА Новости 08:35
Политика

По поводу «восстановления» Романа Насирова

Решение вынесено и вступило в силу.
Голос Правды 08:23
Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
Lenta.ru 09:09
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ 09:49
Происшествия

На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Тревожные новости приходят из немецкого городка Фольксмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Российская газета 10:18
Политика

Берни Сандерс победил на кокусах в Неваде

Сенатор Берни Сандерс победил на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.
BFM.ru вчера в 01:02
Политика

Следователи по делу MH17 нашли свидетеля запуска «Бука»

Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году нашла свидетеля запуска ракеты "Бук", которая сбила самолет.
Газета.Ru 10:16
Теннис

Хачанов победил в первом круге турнира в Дубае

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Дубае.
Газета.Ru 07:05
Экономика

У РЖД простаивает исторически рекордное количество грузовых составов

Причинами рекордного простоя, как пишет «Коммерсантъ», стал рост объема выпуска вагонов, неблагоприятная ситуация на экспортных рынках, а также загруженность Транссиба и БАМа.
Давыдов.Индекс 21 февраля в 09:09
Гаджеты

Камеры последнего флагмана Samsung и iPhone 11 Pro Max сравнили

Ferra 10:23
Общество

Китай разработал вакцину против коронавируса

Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
Российская газета 03:50
Здоровье

Правительство Калининградской области выделит деньги на покупку лекарства для Миланы Семеньковой

Калининградская областная Дума рассмотрит соответствующие поправки в бюджет на 2020 год в ближайшее время Региональные власти готовы выделить деньги на покупку препарата «Спинраза» для полуторагодовалой Миланы Семеньковой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
Калининград 24 07:08
Политика

Премьер Малайзии подал в отставку

Как отмечает агентство Reuters, премьер Малайзии подал в отставку на фоне переговоров между членами правящего блока и оппозиционными группами о создании новой коалиции в правительстве.
Коммерсантъ 03:53
Армия и оружие

Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО

Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
RT на русском 07:14
Кино

Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале

Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
News.ru 22 февраля в 12:27
Здоровье

Пластический хирург ответил, что реально помогает от целлюлита

HotGeo 00:33
Экономика

Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%

Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Коммерсантъ вчера в 00:36
Биатлон

На биатлониста Логинова в Италии завели уголовное дело

Как пишет «Чемпионат», возбуждение уголовного дела в подобных ситуациях, связанных с допингом, – стандартная практика для итальянской полиции.
Профиль вчера в 11:55
Гаджеты

Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с 5G

Коммерсантъ 09:11
Армия и оружие

В ПНС заявили о полном выходе из военного совета «5+5» в Женеве

Второй раунд переговоров совета прошел во вторник, 18 февраля, однако уже на следующий день Файез Саррадж объявил о выходе из него.
ФАН вчера в 11:40
Происшествия

Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу

В станице Кривянская Ростовской области умер четырехлетний мальчик, который пытался порадовать своего отца, сделав ему подарок ко Дню защитника Отечества.
Вести.Ru 09:19
Шоу-бизнес

Бондарчук в красных перьях проехалась на «боковушке» в плацкарте

Известная телеведущая Светлана Бондарчук совершила неожиданный поступок, проехавшись в плацкартном вагоне до Суздаля.
ФАН 10:43
Спорт

Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»

Газета.Ru вчера в 10:36
Происшествия

В Пермском крае фельдшеры поволокли пациента по асфальту к скорой

Газета.Ru 06:17
Политика

Трамп прибыл с первым визитом в Индию

МИД Индии сообщил, что Трамп приехал, чтобы поучаствовать в массовом мероприятии "Намасте Трамп".
Деловое.ТВ 03:06
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса 09:10
Культура

Первый «Ведьмак» от «CD Projekt RED». Рецензия от редактора «Иркутск Сегодня»

Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.
Иркутск Сегодня 20 февраля в 16:46
Общество

Минпромторг планирует повысить транспортный налог на старые автомобили

В Минпромторге намерены увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.
Страна Советов on-line 22 февраля в 12:29
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