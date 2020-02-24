Экономика
КоммерсантъЕвропейские индексы потеряли больше 3%
Европейские индексы потеряли больше 3% Резкое распространение эпидемии коронавируса в Европе вызвало распродажу акций. Европейские фондовые индексы в первой половине дня потеряли 3,5–4%.
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Футбол
В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой
Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
Политика
Социологи зафиксировали падение рейтинга Зеленского почти на треть
Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского с сентября 2019 по февраль 2020 года снизился практически на одну треть.
Политика
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
Политика
По поводу «восстановления» Романа Насирова
Решение вынесено и вступило в силу.
Общество
Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»
Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Происшествия
На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу
Тревожные новости приходят из немецкого городка Фольксмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Политика
Берни Сандерс победил на кокусах в Неваде
Сенатор Берни Сандерс победил на собраниях активистов (кокусах) в штате Невада.
Политика
Следователи по делу MH17 нашли свидетеля запуска «Бука»
Нидерландский прокурор Фред Вестербеке заявил, что Совместная следственная группа по крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году нашла свидетеля запуска ракеты "Бук", которая сбила самолет.
Теннис
Хачанов победил в первом круге турнира в Дубае
Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Дубае.
Экономика
У РЖД простаивает исторически рекордное количество грузовых составов
Причинами рекордного простоя, как пишет «Коммерсантъ», стал рост объема выпуска вагонов, неблагоприятная ситуация на экспортных рынках, а также загруженность Транссиба и БАМа.
Общество
Китай разработал вакцину против коронавируса
Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
Здоровье
Правительство Калининградской области выделит деньги на покупку лекарства для Миланы Семеньковой
Калининградская областная Дума рассмотрит соответствующие поправки в бюджет на 2020 год в ближайшее время Региональные власти готовы выделить деньги на покупку препарата «Спинраза» для полуторагодовалой Миланы Семеньковой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
Политика
Премьер Малайзии подал в отставку
Как отмечает агентство Reuters, премьер Малайзии подал в отставку на фоне переговоров между членами правящего блока и оппозиционными группами о создании новой коалиции в правительстве.
Армия и оружие
Украина закрепит в военной стратегии курс на вступление в НАТО
Курс на вступление Украины в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии, сообщил руководитель директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Иван Апаршин.
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Экономика
Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%
Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Биатлон
На биатлониста Логинова в Италии завели уголовное дело
Как пишет «Чемпионат», возбуждение уголовного дела в подобных ситуациях, связанных с допингом, – стандартная практика для итальянской полиции.
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с 5G
Армия и оружие
В ПНС заявили о полном выходе из военного совета «5+5» в Женеве
Второй раунд переговоров совета прошел во вторник, 18 февраля, однако уже на следующий день Файез Саррадж объявил о выходе из него.
Происшествия
Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу
В станице Кривянская Ростовской области умер четырехлетний мальчик, который пытался порадовать своего отца, сделав ему подарок ко Дню защитника Отечества.
Шоу-бизнес
Бондарчук в красных перьях проехалась на «боковушке» в плацкарте
Известная телеведущая Светлана Бондарчук совершила неожиданный поступок, проехавшись в плацкартном вагоне до Суздаля.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Политика
Трамп прибыл с первым визитом в Индию
МИД Индии сообщил, что Трамп приехал, чтобы поучаствовать в массовом мероприятии "Намасте Трамп".
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Культура
Первый «Ведьмак» от «CD Projekt RED». Рецензия от редактора «Иркутск Сегодня»
Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.
Общество
Минпромторг планирует повысить транспортный налог на старые автомобили
В Минпромторге намерены увеличить с 2021 года базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже.