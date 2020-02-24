Экономика

РБКРБКЕвропейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса

Европейские фондовые индексы переживают худший с июня 2016 года день на фоне опасений о том, насколько сильным окажется негативное влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на туристический рынок и рынок предметов роскоши, пишет Bloomberg.
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Худший день за три года: новые вспышки коронавируса обвалили европейские фондовые рынки

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Рынок США пережил один из худших дней в истории

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Из-за коронавируса европейские индексы просели максимально с 2016 года

Piter.tvвчера в 09:13

Европейские индексы показали максимальное падение с 2016 года на фоне вспышки коронавируса

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Богатейшие люди мира за день лишились $139 млрд из-за коронавируса

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Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса

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Европейские биржевые индексы упали из-за вспышки коронавируса в Италии

Ведомостивчера в 05:12
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Клубы НХЛ поставили новый рекорд по количеству сделок в последний день окна переходов.
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Кузнецова пробилась во второй круг турнира в Дохе

Российская теннисистка Светлана Кузнецова победила представительницу Турции Каглу Буюкаксай в первом круге турнира в Дохе, Катар.
Metaratings 23 февраля в 11:46
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В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.
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Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США

Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом российском вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах.
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Технологии

Моя отрава: названы опасные приложения для смартфонов

Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин напомнил, что многие пользователи, сами того не зная, скачивают на телефон опасные приложения.
Известия вчера в 16:02
Общество

На Маврикии запретили высадку пассажиров Alitalia из-за коронавируса

Власти острова Маврикий частично запретили высадку пассажиров рейса Alitalia из-за коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 10:40
Авто

Kia рассказала о технических характеристиках нового Sorento

Компания Kia опубликовала все технические характеристики совершенно нового кроссовера Sorento. Свою новинку Kia показала на днях.
Picsnews.net 23 февраля в 04:04
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ вчера в 09:49
Политика

Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Бориса Немцова

Городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы, в понедельник принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой в шестом районе города расположено здание посольства России в Чехии, в честь Бориса Немцова.
ТАСС вчера в 05:17
Общество

Роскачество проверило безопасность автомобильной «незамерзайки»

Эксперты Роскачества проверили по 26 показателям качества и безопасности стеклоомывающую жидкость 31 торговой марки.
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Жителей России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику

В России в 2021 году цены на бытовую технику могут вырасти на 13%, рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
REGNUM 00:11
Происшествия

Свердловская прокуратура ищет причину отравления юных хоккеистов

REGNUM 00:02
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На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета вчера в 12:49
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Александр Емельяненко провёл спарринг с Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провёл тренировочный спарринг по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
RT на русском вчера в 14:16
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«Арсенал» не договорился с Обамеянгом о новом контракте

«Арсенал» не смог договориться о продлении контракта с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом, сообщил журналист Николо Скира посредством «Твиттера».
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Ответственный за медицину в Севастополе: «Мы все являемся пациентами»

Демографическая ситуация Численность населения города Севастополя на 1 января 2020 года составила 448 829 человек.
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Врач-диетолог перечислил уникальные свойства гречки

По словам специалиста, нет ничего лучше гречки, если требуется очистить кишечник от продуктов обмена и продуктов распада, которые накапливаются в организме из-за роста потребления фастфуда и другой низкокачественной еды.
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Трамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан»*, которое, по его словам, приведёт к миру в Афганистане.
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«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

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Разработчики компании Honor продемонстрировали уникальные беспроводные наушники Magic Earbuds.
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Бывший футболист «Рубина» попросил Метшина благоустроить двор мечети

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Малышева ответила возмутившейся ценами в ее клинике россиянке

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на своей странице в Instagram возмутившейся ценами в ее клинике россиянке.
Lenta.ru вчера в 19:00
Технологии

Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков

Компания Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков для iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию.
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Мир готовится к глобальной эпидемии коронавируса

Резкий рост случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Европе, в Азии, на Ближнем Востоке.
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Уткин: от всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в оставшейся части нынешнего сезона.
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Скончался четвертый пассажир лайнера Diamond Princess

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Семья рассказала, как собрала 160 миллионов рублей для дочери со СМА

Семья рассказала РИА Новости, как узнала о страшном диагнозе дочери, как всем миром собирали деньги и через что еще предстоит пройти маленькой девочке, которой на днях исполнилось шесть месяцев.
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Иосиф Пригожин назвал Катю Гордон «жабой» после критики Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин никогда не дает в обиду любимую жену, а потому нет ничего удивительного, что довольно резкие слова правозащитницы Кати Гордон относительно политических амбиций Валерии не могли не остаться без его ответа.
МонаВиста 22 февраля в 11:24
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