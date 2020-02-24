Экономика
РБКЕвропейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса
Европейские фондовые индексы переживают худший с июня 2016 года день на фоне опасений о том, насколько сильным окажется негативное влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на туристический рынок и рынок предметов роскоши, пишет Bloomberg.
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Европейские индексы показали максимальное падение с 2016 года на фоне вспышки коронавируса
Эхо Москвывчера в 09:00
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Хоккей
В НХЛ установлен новый рекорд по количеству переходов в дедлайн
Клубы НХЛ поставили новый рекорд по количеству сделок в последний день окна переходов.
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Российская теннисистка Светлана Кузнецова победила представительницу Турции Каглу Буюкаксай в первом круге турнира в Дохе, Катар.
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В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79
Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.
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Посольство России оценило обвинения о «вмешательстве» в выборы в США
Посольство России в США обеспокоено голословными обвинениями о так называемом российском вмешательстве в выборы в Соединённых Штатах.
Технологии
Моя отрава: названы опасные приложения для смартфонов
Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин напомнил, что многие пользователи, сами того не зная, скачивают на телефон опасные приложения.
Общество
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Власти острова Маврикий частично запретили высадку пассажиров рейса Alitalia из-за коронавируса.
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Компания Kia опубликовала все технические характеристики совершенно нового кроссовера Sorento. Свою новинку Kia показала на днях.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
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Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Бориса Немцова
Городской совет Праги, высший орган муниципального самоуправления чешской столицы, в понедельник принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой в шестом районе города расположено здание посольства России в Чехии, в честь Бориса Немцова.
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Эксперты Роскачества проверили по 26 показателям качества и безопасности стеклоомывающую жидкость 31 торговой марки.
Экономика
Жителей России предупредили о возможном росте цен на бытовую технику
В России в 2021 году цены на бытовую технику могут вырасти на 13%, рассказал «Известиям» глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Фёдоров.
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провёл тренировочный спарринг по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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«Арсенал» не договорился с Обамеянгом о новом контракте
«Арсенал» не смог договориться о продлении контракта с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом, сообщил журналист Николо Скира посредством «Твиттера».
Здоровье
Ответственный за медицину в Севастополе: «Мы все являемся пациентами»
Демографическая ситуация Численность населения города Севастополя на 1 января 2020 года составила 448 829 человек.
Здоровье
Врач-диетолог перечислил уникальные свойства гречки
По словам специалиста, нет ничего лучше гречки, если требуется очистить кишечник от продуктов обмена и продуктов распада, которые накапливаются в организме из-за роста потребления фастфуда и другой низкокачественной еды.
Политика
Трамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан»*, которое, по его словам, приведёт к миру в Афганистане.
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«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
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В Honor представили беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Разработчики компании Honor продемонстрировали уникальные беспроводные наушники Magic Earbuds.
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Бывший футболист «Рубина» попросил Метшина благоустроить двор мечети
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Малышева ответила возмутившейся ценами в ее клинике россиянке
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева ответила на своей странице в Instagram возмутившейся ценами в ее клинике россиянке.
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Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков
Компания Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков для iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию.
Происшествия
Наехавший на толпу людей в Германии обещал соседке «попасть в газеты»
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Мир готовится к глобальной эпидемии коронавируса
Резкий рост случаев заражения коронавирусом зафиксирован в Европе, в Азии, на Ближнем Востоке.
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Уткин: от всей души желаю «Спартаку» вылететь в первый дивизион
Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о перспективах московского «Спартака» в оставшейся части нынешнего сезона.
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Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России
Происшествия
Скончался четвертый пассажир лайнера Diamond Princess
В Японии умер еще один пассажир туристического лайнера Diamond Princess, став четвертой жертвой коронавируса, сообщает японское ежедневное издание «Асахи симбун».
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Семья рассказала, как собрала 160 миллионов рублей для дочери со СМА
Семья рассказала РИА Новости, как узнала о страшном диагнозе дочери, как всем миром собирали деньги и через что еще предстоит пройти маленькой девочке, которой на днях исполнилось шесть месяцев.
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Иосиф Пригожин назвал Катю Гордон «жабой» после критики Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин никогда не дает в обиду любимую жену, а потому нет ничего удивительного, что довольно резкие слова правозащитницы Кати Гордон относительно политических амбиций Валерии не могли не остаться без его ответа.