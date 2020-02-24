Экономика

РБКРБКЕвропейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса

Европейские фондовые индексы переживают худший с июня 2016 года день на фоне опасений о том, насколько сильным окажется негативное влияние коронавирусной инфекции COVID-19 на туристический рынок и рынок предметов роскоши, пишет Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Из-за коронавируса европейские индексы просели максимально с 2016 года

Piter.tv09:13

Из-за коронавируса европейские индексы просели максимально с 2016 года

МонаВиста07:17

Европейские индексы обвалились на фоне новостей о коронавирусе

Экономика сегодня08:52

Европейские индексы показали максимальное падение с 2016 года на фоне вспышки коронавируса

Эхо Москвы09:00

Худший день за три года: новые вспышки коронавируса обвалили европейские фондовые рынки

Forbes06:44

Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса

РБК06:06

Европейские биржевые индексы упали из-за вспышки коронавируса в Италии

Ведомости05:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» российское судно изменило курс

Lenta.ru 06:30
Общество

КПП в Донбассе переходит на весенний график работы

Как отмечается, в Донбассе будет действовать весенний график. Режим работы пунктов станет с 08.00 до 19.30 мск.
Газета.Ru 07:58
Политика

Украина: Президентский рейтинг Зеленского составляет 40%

Если бы на Украине в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов получил бы нынешний президент страны Владимир Зеленский. которого готовы поддержать 40,1% Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, обнародованные сегодня, 24 февраля, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:43
Шоу-бизнес

Певица Maruv нецензурно обратилась к критикам 23 Февраля

Lenta.ru 09:02
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.
Газета.Ru 06:46
Общество

Китай разработал вакцину против коронавируса

Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
Российская газета 03:50
Армия и оружие

Военный эсминец США вошел в Черное море

Эсминец ВМС США «Росс» зашел в акваторию Черного моря в 18:30 мск в воскресенье, 23 февраля.
BFM.ru вчера в 11:19
Армия и оружие

Лавров сообщил о подготовке серии консультаций по Сирии с Анкарой

Москва и Анкара готовят очередную серию консультаций для решения ситуации вокруг Идлиба, РФ надеется, что их итогом станет договоренность о нормальном функционировании зоны деэскалации в Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 08:01
Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
Lenta.ru 09:09
Политика

Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»

Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
Lenta.ru 08:40
Происшествия

В Одессе женщину убило упавшим деревом

Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
РИА Новости 08:24
Политика

Генерал из Грузии: расстрел на Майдане просили назвать выдумкой Кремля

Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.
РИА Новости 05:26
Общество

Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
РБК 05:43
Политика

В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
RT на русском 22 февраля в 07:11
Политика

На Украине раскрыли число получивших биометрический паспорт жителей ДНР и ЛНР

В 2019 году российский паспорт получили 227 тысяч жителей ДНР и ЛНР.
Lenta.ru 07:35
Политика

Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»

Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
RT на русском 09:16
Хоккей

Ковальчук получит в «Вашингтоне» 17 номер

Газета.Ru 08:27
Армия и оружие

Израиль атаковал цели «Исламского джихада» в Сирии

После обстрела в секторе Газа армия Израиля заявила, что её истребители нанесли удары по позициям палестинской группировки «Исламский джихад» в Сирии.
News.ru вчера в 17:51
Политика

Площадь у посольства России в Праге назовут в честь Бориса Немцова

Городской совет Праги принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой расположено здание посольства России в Чехии, в честь оппозиционера Бориса Немцова.
RT на русском 07:33
Общество

Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.
BFM.ru 07:27
Футбол

Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»

Футболисты сборной России уступили команде звезд мира в финале ветеранского турнира "Кубок Легенд", который прошел в Москве.
РИА Новости вчера в 11:05
Общество

Гороскоп на неделю: что ждет знаки с 24 февраля по 1 марта

Масленица и Власьев день - чего нельзя делать 24 февраля Близнецы Неделя обещает быть яркой и интересной.
Московский Комсомолец вчера в 22:05
Происшествия

В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»

Российская газета 06:46
Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
Единоборства

Тайсон Фьюри избил Деонтея Уайлдера в реванше

Американец должен сказать большое спасибо рефери и своему штабу, что остановили бой, не став дожидаться очередного падения от Деонтея.
ГЛАС.RU вчера в 00:52
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Происшествия

«Ехал из Донецка», - на блокпосте в Донбассе умер пенсионер

"На нулевом блокпосту Марьинском умер пенсионер, ехал с Донецка", - сообщил пользователь под ником Garry.
Российский Диалог 07:53
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.
BFM.ru вчера в 14:32
Политика

В партии Зеленского намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
РИА Новости 07:40
Политика

Власти Украины не выплатили обещанные бывшим пленным деньги

Журналист Юрий Бутусов в своем Facebook написал о том, что освобожденные в рамках обмена пленными между Киевом и Донбассом украинцы все еще не получили обещанные им денежные выплаты.
Газета.Ru 08:16
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное