На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство. По состоянию на 13:10 мск его значение составило 413.33 п.

Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса

Политика Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.

Политика Украинские власти забыли про обещанные бывшим пленным деньги и квартиры Бутусов напомнил, что руководство страны обещало бывшим пленным по 100 тысяч гривен и квартиры, но до сих пор не приступило к выполнению обещаний.

Общество Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.

Общество Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.

Общество Китай разработал вакцину против коронавируса Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.

Общество Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.

Общество Прогноз погоды: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды и возвращении зимы Всего за ночь высота снежного покрова подросла на 3 см. В понедельник, 24 февраля, по прогнозу синоптиков, циклон продолжит свой путь на восток, и столица «окажется в его тыловой части».

Футбол Азар пропустит три месяца из-за травмы В текущем сезоне Азар провёл 10 матчей за «Реал» и забил 1 гол. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ».

Общество Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.

Общество Диетолог назвал мешающие нормальному сну продукты Овощи активизируют работу кишечного тракта и мешают организму перейти в фазу глубокого сна. Имбирь и чили ускоряют обмен веществ.

Общество Меган Маркл и принц Гарри лишились королевского бренда Напомним, Меган Маркл и принц Гарри объявили о своем намерении отказаться от королевских обязанностей в начале 2020 года.