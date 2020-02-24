Экономика

РБКРБКЕвропейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса

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На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, пишет агентство. По состоянию на 13:10 мск его значение составило 413.33 п.
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